Muinsuskaitseamet uuendab kõigi kaheteistkümne kaitse all oleva vanalinna kaitseala kaitsekorda.

Kõige kaugemale on ettevalmistustöödega jõutud Pärnus, Tartus ja Kuressaares. Paide muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu on avalikul väljapanekul muinsuskaitseameti kodulehel. Paide vanalinna majaomanike esindaja leiab, et nende huvidega pole piisavalt arvestatud. Paidest jätkab Olev Kenk.