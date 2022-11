Kell 20 "UV faktor": ajakirjanduse valikutest ja kallutatusest

Viimaste aastate jooksul on Eesti avalikkuse ette jõudnud arvukalt lugusid, kus ajakirjandus on süüdistanud ja samas on süüdistatud ajakirjandust. Suure avaliku tähelepanuga teemad ajakirjanduses tekitavad alati küsimusi ka ajakirjanduse enda suunal.

Kelle huvides lugu ilmub, miks ajakirjanikud seda teevad ja peaaegu alati - miks nad nii kallutatud on? Marti Kuusik, Aivar Mäe, Martin Hallik, Mailis Reps ja Marko Mihkelson - mis ühendab ja mis eristab nende lugusid? Mida sisuliselt tähendab, et sõna on vaba?

Võib kahelda, kas kõik meie ümber olev saab olla lõpuni läbipaistev ja selge, aga ajakirjanduse kohta see kahtlus kehtima ei peaks. Mis kallutab ajakirjandust ehk kuidas muudetakse maailma teleloo või ajalehe artikliga?

"UV faktor" algab ETV-s kell 20. Vaatajate küsimused ja mõtted on oodatud toimetuse meiliaadressil [email protected]