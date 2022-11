Amazon koondab USA meedia andmeil umbes 10 000 inimest

Ettevõte ise ei ole seda arvu kinnitanud. Küll aga on Amazon varem teatanud, et peatab uute töötajate palkamise, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Amazon tunnistas, et koroonakriisi ajal, kui e-kaubandus jõudsalt kasvas, võeti tööle liiga palju inimesi ning nüüd tuleb teha ümberkorraldusi.

Viimasel ajal on koondamisest teatanud mitu USA tehnoloogiafirmat. Näiteks Facebooki ja Instagrami omanikfirma Meta koondab 11 000 ehk umbes 13 protsenti töötajatest.

"Tehnoloogiasektori kasv on järsult aeglustunud. Amazon ei ole selle suhtes immuunne. Praegu toimuv on selges kooskõlas tarbijate käitumisega. Suurtel tehnoloogiafirmadel on olnud väga hea aeg. Me näeme kindlasti suuri kärpeid ja töötajate koondamist järgmise kuue kuni üheksa kuu jooksul, sest majanduslanguse oht püsib," rääkis investeerimisfirma Wedbush Securities tegevjuht Dan Ives.