Marin: NATO liikmelisus kasvatab Soome ja Eesti koostööd

Kahe riigi koostöö tulevikuvisiooni raport, mille konkreetset rakendamist täna Helsingis arutati, keskendub koostööle digitaalses juhtimises, majanduses ja keskkonnahoidlikus tulevikus. Samuti on juttu ka haridusest ja kultuurist. Tegemist on arvult kolmanda raportiga, mille koostamist alustati kaks aastat tagasi.

"Mõte oli selles, et võiksime koos mõelda, kuidas me maailmas oleksime rohkem nähtavad. Kuidas üksteist toetaksime ja võimendaksime oma ambitsioone," sõnas ühisraporti üks koostaja Jaak Aaviksoo.

"Meil on raport, mis näeb ette tulevikukoostöö nendes valdkondades, kus me võiksime tihedamat koostööd teha. Me saame olla Euroopale ka eeskujuks tehnoloogia ja digitaalsuse vallas," sõnas Kalas.

Tulevikukoostöö raporti koostamise ajal ei olnud julgeolekuküsimused nii olulised kui olulised kui täna. Julgeolekust oli täna palju juttu. Kahe peaministri kohtumisel arutati energeetika ja turvaliste ühenduste küsimusi, rahvusvahelist koostööd Ukraina toetamisel.

Kallase sõnul tunnevad Eesti ja Soome Venemaa naabritena Kremli tegelikku palet ning peavad ühiselt tegema kõik, et Venemaa agressioon peatada. Kohtumisel oli pikemalt juttu ka Soome liitumisest NATO-ga. Kahe peaministri ühisel pressikonverentsil tänas Sanna Marin Eestit toetuse eest.

"Võime praegu hinnata, et NATO liikmelisus kasvatab Soome ja Eesti koostööd nii kaitse- ja julgeolekupoliitiliselt kui ka üldisemaltki. Praegusel hetkel on muidugi tähtis, et Soome liitumisprotsess NATO-ga edeneb kärmelt. Eesti toetus on siingi väga väärtuslik ja tahan Eestit eriti tänada iseäranis kiire ratifitseerimisprotsessi eest," sõnas Marin.

Kallase sõnul arutati Eesti-Soome valitsustevahelisel ühisseminaril, kuidas teha tihedamat koostööd julgeolekuküsimustes. "See puudutab ühiseid õppusi, see puudutab tegelikult ühiseid plaane - niikaua, kui Soome pole NATO liige, tuleb neid plaane teha. Pärast seda, et on need NATO plaanid, mis ka Soomet katavad," ütles Kallas.

Kallas esines täna ka Soome välispoliitika mõttekojas Paasikivi Seltsis. Kallase sõnul puudutab Venemaa agressioonisõda Ukrainas rahvusvahelist reeglitel põhinevat korda ja Euroopa tulevikku.