Kirde-Eestis tuleb kolmapäeval lund

Kolmapäeval tugevneb Rootsi kohal kõrgrõhkkonna mõju ning selle kaguservas jõuab Eestisse jahedam õhumass. Puhub nõrk kirdetuul ning Soome lahe piirkonnas on üksikuid sajupilvi. Kõrgrõhkkonna mõju jääb Läänemere piirkonda ka neljapäevaks. Kuid samal ajal areneb Venemaa loodeosas väike osatsüklon, mille servas kanduvad lume- ja lörtsisajupilved ka Eestisse.

Öö vastu kolmapäeva tuleb valdavalt pilves. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Puhub kirdetuul 4-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on -2..+3, saarte rannikul kuni +5° kraadi.

Kolmapäeval on taevas valdavalt pilves ning Kirde-Eestis sajab paiguti lund ja lörtsi. Puhub kirdetuul 2-8, rannikul iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur on -1..+4° kraadi. Kolmapäev on pilves, üksikute selgimistega. Ida-Eestis sajab vähest lörtsi ja lund, Lääne-Eestis lörtsi ja vihma. Puhub vaikne kirdetuul, mis on rannikul puhanguti mõõdukas. Sooja on 0..+3, saarte rannikul kuni +5° kraadi.

Järgnevail päevil on taevas muutlik ning oodata on nii vihma, lörtsi kui ka lund. Kui neljapäeval on sooja veel 0...+4° kraadi, siis järgnevail päevil võib termomeetri näit ka päeval miinuspoolele jääda. Ka neljapäeva öö on teistest pisut mahedam, kuid edaspidi jääb temperatuur keskmiselt vaid -4, -5 kraadi juurde.

Ja nii need vihmapiisad sujuvalt lumehelvesteks muutuvadki.