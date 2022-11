Soomaal ei ole suuremat veetõusu lähiajal oodata

Soomaal võib kanuuga jõele minna igal ajal, aga tõsi ta on, et viimane tõsiselt suur veetõus oli siin 12 aastat tagasi. Siis oli Halliste jõe veetase praegusest mitu meetrit kõrgem. Vesi tungis õuedesse ja kinnistuomanikele ei olnud selles mõistagi midagi meeldivat.

"See vesi tõusis tavatasemest pea viis meetrit. Too aasta oli vist 2010. Nüüd on meid 12 aastat jälle madala veeseisuga õnnistatud. Turismimeestele siin väga meeldib, kui on veetõus. Endale pigem mitte. Nii kaua on ta tore, kui ta tuppa ei tule. Ja õnneks on ta toas käinud väga loetud korrad ehk minu siin oldud 30 aasta jooksul kaks korda," rääkis Riisa küla elanik Rein Rändvee.

Aga sedagi on juhtunud, et veetõus on talvel, siis tekib jää ja korralik liuväli ongi valmis.

Matkajuht Algis Martsoo on veetaset, selle tõuse ja langusi sellest kõige suuremast, 2010. aasta uputusest alates üles tähendanud ja tõdeb, et sügisene veetõus võiks juba kohal olla.

"Igal kolmandal aastal on sel ajal vesi juba kõrgel, mitte tihedamalt. Sel aastal paraku veel seda ei ole. Sügisesed üleujutused ei ole tavaliselt nii suured kui kevadised, aga kanuumatkaks kuskil põllu peal oleks piisavad. Nendel aastatel, kui suvel ja sügisel on madal veeseis püsinud, siis üleujutus saabub lihtsalt hiljem," ütles Martsoo.

Isegi Soomaa tuntuim matkajuht Aivar Ruukel ei oska öelda, millal see üleujutus siis lõpuks tuleb.

"Millalgi tuleb ikka see veetõus, aga kui kähku, kes seda teab. Praegune veeseis seda ei näita. 20 sentimeetrit nüüd tõusis viimase nädalaga, aga see on väike kõikumine üles-alla. Kui sutsakas vihma tuleb, siis ikkagi natuke tõuseb. Aga kas ka mingit uputust tuleb, seda praegu küll kuskilt ei paista," ütles ta.