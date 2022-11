Eesti ettevõtjad käivitasid Leedus uue panga, tulevad turule ka Eestis

Maripuu sõnul on väikeettevõtete ligipääs rahastusele tõsine majandusprobleem. "Väike- ja keskmised ettevõtted maksavad näiteks Eestis üle 75 protsendi tööjõumaksudest, loovad üle 80 protsendi erasektori töökohtadest, on paindlikud ning tervikuna parimad majanduskriiside ravijad. Samas ei saa sellised ettevõtted meie regioonis tihti pankadest vajalikku rahastust, et kasvada ja laieneda. Finora üks esimene eesmärk on seda probleemi leevendada," ütles Maripuu.

Alber selgitas, et need pigem formaalsed viisid, kuidas paljud pangad ettevõtteid hindavad, ei anna edukatest väikettevõtetest täit pilti ning paljud laenukõlbulikud taotlejad ei pääse suuremates pankades jutulegi.

Esimesena on Finora Panga tegevus käivitunud Leedus, kus on registreeritud üleeuroopalist pangalitsentsi omav tütarettevõte.

"Kõik vajalikud juriidilised toimingud on tehtud, et alustada tegevust ka Eestis, milleni jõuame ilmselt lähikuudel," ütles Maripuu.

"Lisaks ettevõtetele on kavas hakata peagi pakkuma laenu, liisingut ja muid tooteid ka eraisikutele," lisas Alber.

Finora Pank on välja kasvanud kaheksa aastat tegutsenud finantsettevõttest Finora Capital, mis on väljastanud laene, liisingut ja faktooringut Eestis ja Leedus rohkem kui 100 miljoni euro väärtuses. Finora asutajad on Veikko Maripuu ja Andrus Alber, aktsionärideks on kokku ligi 30 Eesti ettevõtjat.