Rahvaloenduse andmed näitavad, et 17% eesti keelt emakeelena kõnelevast rahvastikust räägib mõnda murdekeelt.

Seda on 2 protsendipunkti võrra rohkem kui eelmisel, 2011. aasta rahvaloendusel. Kõige rohkem on murdekeele oskajate osakaal suurenenud Hiiu ja Saare maakonnas, vähenenud pole see aga üheski Eestimaa paigas. Jane Saluorg