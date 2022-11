Keskpanga hinnangul jääb aga raskustes ettevõtete arv kordades väiksemaks, kui see oli 2008-2010. aasta majanduskriisi ajal. Keskpank märkis, et Eestis tegutsevatel pankadel on piisavalt puhvreid, et tulla toime probleemlaenude kasvuga. Janek Salme