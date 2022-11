Trumpi kandideerimist kritiseerivad nii vasak- kui parempoolsed väljaanded

Konservatiivne väljaanne National Review avaldas pärast Trumpi teadannet kiiresti juhtkirja pealkirjaga "Ei". Väljaanne võrdles Trumpi kandideerimist tsitaadiga, mille autoriks on üks kuulsamaid Prantsuse valgustusajastu filosoofe Francois-Marie Arouet (Voltaire).

"Parafraseerides Voltaire'i, siis üks kord orgial osalemine on eksperiment, kaks korda on see perversne," kirjutas National Review.

Väljaanne tõi välja, et Trumpi juhtimisel on vabariiklased mitu korda valimised juba kaotanud.

Ajaleht The New York Times kirjutab, et Trump kaotab juba toetajaid. Tema varasemad toetajad otsivad alternatiivset kandidaati, kes suudaks viia vabariiklased valimisvõiduni.

Pikaaegne Trumpi liitlane Stephen A. Schwarzman ütles, et toetab vabariiklast, kes kuulub nooremasse põlvkonda.

Teravalt andis Trumpi pihta tuld ka ajaleht New York Post, mis kogus kokku Trumpi-vastased kommentaarid.

"Trumpi tänaõhtune teade on vaid avalöök, millest tulevad segased sisevalimised, kus kandidaadid võistlevad, kes on kõige radikaalsem, "ütles Demokraatliku Rahvuskomitee (DNC) juht Jaime Harrison.

Poliitikaanalüütiku ja endise Valge Maja ametniku David Axelrodi sõnul polnud Trumpi viimases kõnes energiat. Sarnast vähese energia kommentaari kordas ka Florida endise kuberneri Jeb Bushi poeg Jeb Bush juunior.

Küsitlusfirma RealClearPolitics analüütik Sean Trende ütles, et Trump nägi teisipäeval tõesti välja nagu 70-aastane mees.

"Isegi kriitikuna pidin tunnistama, et üks asi, mida Trump suutis, oli see, et kui ta rääkis, ei näinud me kunagi 70-aastast meest. Täna õhtul nägi ta tõesti välja nagu 70-aastane mees," ütles Trende.

Vabariiklasest senaator Lindsey Graham leidis siiski, et Trumpil on suured võimalused saada uuesti vabariiklaste presidendikandidaadiks.

"Kui president Trump jätkab seda tooni ja edastab seda sõnumit järjepidevalt, siis on teda raske alistada," ütles Graham.