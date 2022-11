Teheran mõistis surma kolm võimude-vastast protestijat

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Iraani võimud jätkavad protestide mahasurumist ja võimud mõistsid kolmapäeval surma veel kolm meeleavaldajat.

Iraani uudisteagentuur Mizan andmetel tunnistati kolm inimest süüdi jumala vastu sõja pidamises. Väidetavalt olid need inimesed süüdi kuritegudes, mis hõlmasid korrakaitsjate tapmist või vigastamist ja riigi julgeoleku ohustamist, vahendas The Wall Street Journal.

Ametlikult on nüüd Iraani võimud surma mõistnud viis inimest, mis on seotud viimaste protestidega. Sarnase karistuse võivad saada veel aga väga paljud inimesed.

Iraani võimud on varem vihjanud, et lähiajal on oodata avalikke kohtuprotsesse. Islamiriik mõistis 1980. aastate lõpus surma tuhandeid inimesi.

Protestid puhkesid Iraanis juba septembris pärast 22-aastase Mahsa Amini surma politsei vahi all. Pärast seda on tulnud tänavatele paljud alla 20-aastased iraanlased. Võimud on arreteerinud juba umbes 16 000 inimest, hukkunud on 348 protestijat, kellest vähemalt 52 olid alaealised.

Kolmapäeval sulgesid Iraani poepidajad oma kauplused ja alustasid streiki. Poepidajad tahavad nii toetada naiste õiguste eest seisvat protestiliikumist.