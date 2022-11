ERR Brüsselis: NATO peakorteris peetakse Poolas juhtunu süüdlaseks Venemaad

Kuigi esialgsed teated tekitasid paljudes judinaid, kinnitas Poola intsident, et hommik on õhtust targem. G7 ja suuremate NATO riikide juhid said olukorrast ülevaate juba varahommikul Balil.

"See on trajektoori arvestades ebatõenäoline, et rakett tulistati välja Venemaalt. Aga eks me näeme," ütles USA president Joe Biden.

Hommikul kogunes NATO-s ka Põhja-Atlandi nõukogu korraliseks kohtumiseks, ent teemaks oli loomulikult Poolas juhtunud. Kuigi esialgu arvati, et Poola võib käivitada NATO artikkel nelja konsultatsioonid, otsustasid nad sellest siiski loobuda.

"Põhjus oli kindlasti see, et uurimine veel käib ja kuna kõik jõud NATO-s on veendunud, et tegu on juhusliku intsidendiga ja ei nähta riski, et sellele järgneks kohe mingisugune laiaulatuslikum rünnak või sellise intsidendi kordumine, siis ei peetud artikkel 4 alusel konsultatsioone vajalikuks," lausus Eesti suursaadik NATO-s Jüri Luik.

"Meie esialgne analüüs viitab, et intsidendi põhjustas tõenäoliselt Ukraina õhutõrjerakett, mis tulistati kaitsmaks Ukraina territooriumit Venemaa tiibrakettide rünnaku eest," ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Hoolimata sellest, kas raketi tulistasid välja ukrainlased või venelased, on siin, NATO peakorteris järeldus sama. Süüdi on venelased, et selline intsident üldse juhtuda sai.

"Kriipsutati alla, et see on Venemaa süü, see on Vene juhtkonna süü ja et Ukraina abistamine peab jätkuma samas mõõtkavas või veelgi tugevamalt. Nii et selles mõttes need järeldused, mis tehti sellel istungil, olid väga õiged," lausus Luik.

"See pole Ukraina viga. Venemaa kannab lõplikku vastutust, sest jätkab oma illegaalset sõda Ukraina vastu. Venemaa peab lõpetama selle mõttetu sõja," märkis Stoltenberg.

Ent Venemaa süüst hoolimata oodatakse Brüsselis, et praeguse versiooni õigsuse korral tunnistaks Ukraina õnnetut juhust.