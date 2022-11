Neljapäeval sajab vihma ja lörtsi

Neljapäeval on Eestis oodata peamiselt vihma- ja lörtsisadu, ida pool võib sadada ka lund.

Eeloleval on pilves üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma, lörtsi või lund. Tuul puhub põhjakaarest, saartel idast 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni+3 kraadi.

Hommik on enamasti pilvine. Üksikuid sajuhooge on Hiiumaa ja mandri põhjarannikul ning Virumaal ja Peipsi ääres. Puhub mõõdukas põhja- ja kirdetuul. Õhutemperatuur on -1 kuni +1, rannikul kuni +3 kraadi.

Ennelõuna on pilvine. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, Kagu-Eestis ka lund. Pärastlõunal ida poolt alates saju võimalus väheneb pilved hõrenevad. Kirde- ja põhjatuul tugevneb 5 kuni 10, puhanguti 12, rannikul 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.