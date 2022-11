Oluline 17. novembril kell 15.46:

- Kreml: ründame Ukraina taristut, kuna Kiiev ei taha läbirääkimisi;

- Soome saadab Ukrainale seni suurima abipaketi;

- Iisrael nõustus USA survel toetama Ukrainat kaude;

- Ukraina ekspertidel lubatakse osaleda Poola raketiintsidendi juurdluses;

- Naftogaz: Venemaa pommitas Ukraina gaasitaristut;

- Venemaa tulistas Ukraina pihta 18 tiibraketti ja kuus drooni;

- Milley: Ukraina ei suuda lähiajal kogu oma territooriumi vabastada;

- Austin: Viimane Ramsteini kohtumine oli väga edukas;

- ISW: Prigožin jätkab Venemaal oma mõjuvõimu suurendamist;

- Kiiev: Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist;

- Meedia: Vene poolt okupeeritud Krimmi poolsaarel oli kuulda plahvatusi.

Kreml: ründame Ukraina taristut, kuna Kiiev ei taha läbirääkimisi

Venemaa presidendi administratsiooni esindaja Dmitri Peskov kinnitas neljapäeval, et Venemaa arvates ründavad nende relvajõud Ukrainas sellist taristut, mis on kas otseselt või kaude seotud Ukraina sõjalise potentsiaaliga, vahendas Interfax.

Peskovi sõnul on rünnakutes süüdi Kiiev, kes keeldub läbirääkimistest Venemaaga: "Ukraina soovimatus lahendada probleemi, alustada kõnelusi, Ukraina poole sammud loobuda juba kokkulepitud tekstist ja nii edasi..," tõi Peskov välja.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on Ukraina eeldused läbirääkimiste pidamiseks avalikult teada andnud: Vene vägede lahkumine Ukraina territooriumilt, Kiievile sõjakahjude tasumine ning sõjakurjategijate vastutusele võtmine.

Sel nädalal toimunud G20 tippkohtumisel täpsustas Zelenski Ukraina positsiooni tuues välja 10 Ukraina põhimõtet läbirääkimisteks, mille hulka kuuluvad nii toidu-, elektri- kui ka tuumaohutus.

Samuti soovitakse tagasi saada sõjavangi langenud Ukraina sõdurid ning taastada Ukrainale tehtud keskkonnakahju.

Kõnekas on, et Zelenski soovis kõnelusi Venemaaga pidada avalikult, mitte suletud uste taga.

Zelenski on hiljuti välja toonud, et läbi kolmandate riikide on tulnud signaale Venemaa soovist pidada Ukrainaga kõnelusi.

Ria Novosti teatel oli Zelenski ettepanek avalikest kõnelustest Venemaa jaoks Peskovi sõnul arusaamatu.

Ukraina vabastatud aladelt on leitud pea 1000 hukkunu säilmed

Vabastatud Donetski, Mõkolajivi, Harkivi ja Hersoni oblastitest on leitud 991 tsiviilisiku säilmed. Samuti on Ukraina politsei registreerinud 3559 sõjakuritegu, vahendas Ukrainska Pravda.

Soome saadab Ukrainale seni suurima abipaketi

Soome viimane abipakett Ukrainale on 55,6 miljoni euro väärtuses. Kokku on Soome abistanud Ukrainat ametlike allikate kohaselt 160,4 miljoni euro eest.

Tegu on kümnenda Soome abipaketiga Ukrainale. Soome kaitseministri Antti Kaikkoneni sõnul on tegu seni suurima Soome abipaketiga, mis eraldatud Ukrainale.

Soome ei avalda ei abi sisu, selle kättetoimetamise viisi ega üleandmise ajakava.

Abi andmisel on arvestatud nii Ukraina vajadusi kui ka Soome kaitseväe ressursside olukorda, kinnitas Soome kaitseministeerium.

Kuigi Soome pole Ukrainale saadetud abi sisu avaldanud on sõltumatu sõjandusblogi Oryx autorid avalike allikate järgi tuvastanud, et Ukrainasse on jõudnud nii Soome päritolu Sisu soomukid, õhutõrjerelvad, tanktirõrjerelvad, miinipildujad kui ka laskemoon.

Iisrael nõustus USA survel toetama Ukrainat kaude

Ajaleht Haaretz teatas, et USA survel nõustus Iisrael rahastama Ukrainale mõeldud strateegilisi materjale.

Bideni administratsioon nõudis, et Iisrael annaks Ukrainale peale humanitaarabi ka teistsugust abi, kinnitas leht oma allikatele tungides.

Nimetamata strateegilised materjalid viidi ühte täpsustamata NATO liikmesriiki, kes muuhulgas tarnib Ukrainale relvastust.

Samuti nõustus Iisrael, et NATO riigid võivad Ukrainale tarnida relvastust, mis sisaldab Iisraelis toodetud komponente.

Ukraina ekspertidel lubatakse osaleda Poola raketiintsidendi juurdluses

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas neljapäeval Bloombergi ärifoorumil, et Ukraina ekspertidel lubatakse osaleda Poola territooriumile langenud raketiintsidendi uurimisel, vahendas Interfax Ukraina.

"Kuniks juurdlus pole lõppenud, ei saa me täpselt väita, millised raketid või nende osad langesid Poola territooriumile. Kuid me nägime raketi tekitatud kraatri diameetrit. See ei saa olla ainult õhutõrjeraketi tekitatud," ütles Zelenski.

Zelenski tõi välja, et praegu pole 100 protsenti kindel, mis toimus.

Naftogaz: Venemaa pommitas Ukraina gaasitaristut

Ukraina ettevõte Naftogazi juht teatas sotsiaalmeedias, et Venemaa pommitas Ukraina idaosas riigi gaasitaristut. Rünnaku käigus hävisid mitmed taristuobjektid ja tekkis ka palju taristukahju.

Venemaa tulistas Ukraina pihta 18 tiibraketti ja kuus drooni

"Venemaa terroristid pommitasid Dnipro linna. Pihta said kaks taristuobjekti," teatas neljapäeval Ukraina presidendi kantselei asejuht Kõrõlo Tõmošenko.

Ukraina parlamendi liige Oleksi Gontšarenko kinnitas, et Odessas on Vene rünnakute tõttu elektrikatkestus kestnud päevast kauem.

launched a missile attack on my native Odesa region. Infrastructure object.



There has been a power outage in Odesa for more than a day. Some houses have been without electricity for more than a day. People are looking around the city for a place to recharge their phones. — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) November 17, 2022

Vene väed ründasid rakettidega ka Zaporižžja oblastit, Tõmošenko teatel hukkus vähemalt neli inimest.

Ukraina pealinna sõjaline administratsioon teatas, et Kiievi kohal tulistati alla neli tiibraketti ja viis Iraani päritolu Shahedi drooni.

Neljapäeva hommikul tehtud Vene rünnakus tulistati Ukraina pihta 18 tiibraketti, teatasid Ukraina õhuvägede esindaja.

Ukraina peastaabi asejuhi Oleksi Hromovi sõnul on Venemaa alates 11. novembrist tulistanud Ukraina pihta 148 raketti ja 26 hulkurdrooni.

Sel perioodil hävitas Ukraina õhutõrje 102 Ukraina pihta tulistatud objekti, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed tabasid Odessas ühte logistikarajatist, milles sai haavata üks tsiviilisikik, kinnitas Ukraina relvajõudude lõunaringkonna esindaja Natalia Humeniuk.

Ukraina õhutõrje hävitas kuus Vene raketti Musta mere kohal, kinnitas Humeniuk.

Ukraina ja Venemaa pikendasid viljalepingut nelja kuu võrra

Ukraina taristuminister Oleksandr Kubrakov teatas neljapäeval, et Venemaa ja Ukraina jõudsid Istanbulis viljalepingu pikendamises kokkuleppele. Riigid pikendasid lepingut 120 päeva võrra, vahendas The Kyiv Independent.

Moskva ja Kiiev allkirjastasid juba juulis Ukraina Musta mere sadamatest vilja eksportimise leppe. Venemaa teatas oktoobris, et loobub kokkuleppest, kuid teatas mõni päev hiljem, et naaseb Musta mere viljaleppe juurde.

Viljalepingu pikendamisest teatas ka Türgi president Recep Tayyip Erdogan.

With the delivery of more than 11 million tonnes of grains and foodstuffs to those in need via approximately 500 ships over the past four months, the significance and benefits of this agreement for the food supply and security of the world have become evident. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 17, 2022

Milley: Ukraina ei suuda lähiajal kogu oma territooriumi vabastada

USA staabiülemate komitee esimees Mark Milley ütles, et kuigi Venemaa armee on praegu väga halvas seisukorras, siis lähiajal ei suuda Ukraina kogu oma territooriumi vabastada.

"Ukraina sõjalise võidu tõenäosus, mida saab defineerida venelaste väljatõrjumisega kogu Ukrainast, pole lähiajal suur," ütles Milley.

Milley sõnul on Venemaa kontrolli all praegu umbes 20 protsenti Ukraina territooriumist. Milley sõnul on Venemaa armee praegu väga halvas seisukorras.

" Sa tahad pidada läbirääkimisi ajal, mil oled jõupositsioonil ja vastane on nõrk. Ja võib-olla on võimalik, et tuleb poliitiline lahendus. Selleks on võimalus. See on kõik, mida ma ütlen," ütles Milley.

Milley sõnul pole Venemaa armee suutnud Ukrainas täita mitte ühtegi eesmärki.

"Venelased on iga kord ebaõnnestunud. Nad on kaotanud strateegiliselt, nad on kaotanud operatiivselt ja taktikaliselt. Mida nad proovisid saavutada, see neil ebaõnnestus.

Kogu 900-kilomeetrisel rindejoonel on ukrainlased saavutanud pidevalt edusamme ja venelased on seal pidevalt ebaõnnestunud," ütles USA staabiülemate komitee esimees Mark Milley.

Reuters: Biden vaidles vastu Zelenski kommentaarile, et Poolasse maandunud rakett polnud Ukraina päritolu

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul ei põhjustanud Ukraina rakett teisipäeval Poolas plahvatust.

Biden vaidlustas Zelenski kommentaari. "See pole tõend," ütles neljapäeval Biden.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/VALENTYN OGIRENKO

Austin: Viimane Ramsteini kohtumine oli väga edukas

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles kolmapäeval, et seitsmes Saksamaal Ramsteini õhuväebaasis toimunud Ukraina kaitsmise kontaktrühma koosolek oli väga edukas. Austini sõnul lubasid liitlased suurendada Ukraina sõjalist abistamist.

"Säilitame oma hoogu kogu talve jooksul, et Ukraina saaks jätkata edu kindlustamist. Venemaa seisab lahinguväljal silmitsi tagasilöögiga tagasilöögi järel. Venemaa ründab Ukraina tsiviilisikuid ja taristut. See ainult suurendab Ukraina otsusekindlust," ütles Austin.

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov tänas liitlasi toetuse ja uute algatuste eest. "Vaba maailm on meiega, kuni me võidame," ütles Reznikov.

Meedia: Vene poolt okupeeritud Krimmi poolsaarel oli kuulda plahvatusi

Ukraina uudistekanal Ukrinform viitab Telegrami allikatele ja teatas, et Venemaa poolt okupeeritud Kirmmi poolsaarel oli 16. novembri hilisõhtul kuulda plahvatusi. Väidetavalt toimusid plahvatused Džankoi asula juures, vahendas The Kyiv Independent.

ISW: Prigožin jätkab Venemaal oma mõjuvõimu suurendamist

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Wagneri rühmituse juht Jevgeni Prigožin tahab end kehtestada marurahvuslaste kogukonna juhina. ISW hinnangul on Prigožinil olemas poliitilised ambitsioonid ja tahab riigis oma mõjuvõimu suurendada.

Meduza teatas kolmapäeval, et Prigožin kaalub uue liikumise loomist, millest võib saada poliitiline partei. Prigožin kasutab eliidivastast retoorikat, kuid jätkab Venemaa presidendi Vladimir Putini toetamist. Nii proovib Prigožin hirmutada Venemaa eliiti kuuluvaid inimesi, kes võivad olla ebalojaalsed Putinile.

ISW on varem hinnanud, et Prigožini isiklik armee teenib tema isiklikke poliitilisi eesmärke.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 400 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 83110 (võrdlus eelmise päevaga +400);

- tankid 2878 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 5804 (+7);

- lennukid 278 (+0);

- kopterid 261 (+0);

- suurtükisüsteemid 1860 (+0);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 393 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 209 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1531 (+6);

- tiibraketid 474 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4362 (+2);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 160 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.