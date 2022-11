USA staabiülemate komitee esimees Mark Milley ütles, et Venemaa vägede väljatõrjumine kogu Ukraina territooriumilt on keeruline ülesanne ja suure tõenäosusega ukrainlased ei suuda seda lähiajal teha. Lääneriigid lubasid Ramsteini kohtumisel, et suurendavad sõjalist abi Ukrainale. Venemaa korraldas Ukraina linnade vastu järjekordse raketirünnaku.

Oluline 17. novembril kell 10.48:

- Milley: Ukraina ei suuda lähiajal kogu oma territooriumi vabastada;

- Austin: Viimane Ramsteini kohtumine oli väga edukas;

- ISW: Prigožin jätkab Venemaal oma mõjuvõimu suurendamist;

- Kiiev: Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist;

- Meedia: Vene poolt okupeeritud Krimmi poolsaarel oli kuulda plahvatusi.

Kiiev: Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist

"Venemaa terroristid pommitasid Dnipro linna. Pihta said kaks taristuobjekti," teatas neljapäeval Ukraina presidendi kantselei asejuht Kõrõlo Tõmošenko.

Ukraina võimude teatel ründas Venemaa ka Odessa taristut. Ukraina teatel tulistati Kiievi kohal alla kaks tiibraketti, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina ja Venemaa pikendasid viljalepingut nelja kuu võrra

Ukraina taristuminister Oleksandr Kubrakov teatas neljapäeval, et Venemaa ja Ukraina jõudsid Istanbulis viljalepingu pikendamise osas kokkuleppele. Riigid pikendasid lepingut 120 päeva võrra, vahendas The Kyiv Independent.

Moskva ja Kiiev allkirjastasid juba juulis Ukraina Musta mere sadamatest vilja eksportimise leppe. Venemaa teatas oktoobris, et loobub kokkuleppest, kuid teatas mõni päev hiljem, et naaseb Musta mere viljaleppe juurde.

Milley: Ukraina ei suuda lähiajal kogu oma territooriumi vabastada

USA staabiülemate komitee esimees Mark Milley ütles, et kuigi Venemaa armee on praegu väga halvas seisukorras, siis lähiajal ei suuda Ukraina kogu oma territooriumi vabastada.

"Ukraina sõjalise võidu tõenäosus, mida saab defineerida venelaste väljatõrjumisega kogu Ukrainast, pole lähiajal suur," ütles Milley.

Milley sõnul on Venemaa kontrolli all praegu umbes 20 protsenti Ukraina territooriumist. Milley sõnul on Venemaa armee praegu väga halvas seisukorras.

" Sa tahad pidada läbirääkimisi ajal, mil oled jõupositsioonil ja vastane on nõrk. Ja võib-olla on võimalik, et tuleb poliitiline lahendus. Selleks on võimalus. See on kõik, mida ma ütlen," ütles Milley.

Milley sõnul pole Venemaa armee suutnud Ukrainas täita mitte ühtegi eesmärki.

"Venelased on iga kord ebaõnnestunud. Nad on kaotanud strateegiliselt, nad on kaotanud operatiivselt ja taktikaliselt. Mida nad proovisid saavutada, see neil ebaõnnestus. Kogu 900-kilomeetrisel rindejoonel on ukrainlased saavutanud pidevalt edusamme ja venelased on seal pidevalt ebaõnnestunud," ütles USA staabiülemate komitee esimees Mark Milley.

Reuters: Biden vaidles vastu Zelenski kommentaarile, et Poolasse maandunud rakett polnud Ukraina päritolu

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul ei põhjustanud Ukraina rakett teisipäeval Poolas plahvatust.

Biden vaidlustas Zelenski kommentaari. "See pole tõend," ütles neljapäeval Biden.

Austin: Viimane Ramsteini kohtumine oli väga edukas

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles kolmapäeval, et seitsmes Saksamaal Ramsteini õhuväebaasis toimunud Ukraina kaitsmise kontaktrühma koosolek oli väga edukas. Austini sõnul lubasid liitlased suurendada Ukraina sõjalist abistamist.

"Säilitame oma hoogu kogu talve jooksul, et Ukraina saaks jätkata edu kindlustamist. Venemaa seisab lahinguväljal silmitsi tagasilöögiga tagasilöögi järel. Venemaa ründab Ukraina tsiviilisikuid ja taristut. See ainult suurendab Ukraina otsusekindlust," ütles Austin.

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov tänas liitlasi toetuse ja uute algatuste eest. "Vaba maailm on meiega, kuni me võidame," ütles Reznikov.

Meedia: Vene poolt okupeeritud Krimmi poolsaarel oli kuulda plahvatusi

Ukraina uudistekanal Ukrinform viitab Telegrami allikatele ja teatas, et Venemaa poolt okupeeritud Kirmmi poolsaarel oli 16. novembri hilisõhtul kuulda plahvatusi. Väidetavalt toimusid plahvatused Džankoi asula juures, vahendas The Kyiv Independent.

ISW: Prigožin jätkab Venemaal oma mõjuvõimu suurendamist

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Wagneri rühmituse juht Jevgeni Prigožin tahab end kehtestada marurahvuslaste kogukonna juhina. ISW hinnangul on Prigožinil olemas poliitilised ambitsioonid ja tahab riigis oma mõjuvõimu suurendada.

Meduza teatas kolmapäeval, et Prigožin kaalub uue liikumise loomist, millest võib saada poliitiline partei. Prigožin kasutab eliidivastast retoorikat, kuid jätkab Venemaa presidendi Vladimir Putini toetamist. Nii proovib Prigožin hirmutada Venemaa eliiti kuuluvaid inimesi, kes võivad olla ebalojaalsed Putinile.

ISW on varem hinnanud, et Prigožini isiklik armee teenib tema isiklikke poliitilisi eesmärke.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 400 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 83110 (võrdlus eelmise päevaga +400);

- tankid 2878 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 5804 (+7);

- lennukid 278 (+0);

- kopterid 261 (+0);

- suurtükisüsteemid 1860 (+0);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 393 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 209 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1531 (+6);

- tiibraketid 474 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4362 (+2);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 160 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.