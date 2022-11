Otse kell 9: erikomisjon arutab Eesti gaasivarude suurendamist

Istungile on kutsutud majandus- ja taristuminister Riina Sikkut, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar, Eesti Gaasiliidu tegevdirektor Heiko Heitur ja Eesti Tööandjate Keskliidu tegevdirektor Arto Aas.

Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri sõnul on Eestil piisavad gaasivarud, et sel aastal toime tulla, kuid pikemate plaanide osas valitseb ebaselgus. "Meil ei ole siiani kindlust, kuidas tagatakse piisavad gaasivarud nii ettevõtjatele kui ka eratarbijaile järgmisel aastal. Piisavate varude olemasolu on eriti tähtis praeguses keerulises julgeolekuolukorras," ütles ta.

Komisjon soovib saada ülevaate Eesti järgmise aasta vajadustest ning sellest, kuidas, millal ja mis ulatuses plaanib valitsus gaasivarusid suurendada.