Brüssel toetab Horvaatia, Bulgaaria ja Rumeenia liitumist Schengeni alaga

Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Ylva Johansson teatas kolmapäeval, et Bulgaaria, Horvaatia ja Rumeenia on valmis ühinema Schengeni viisaruumiga.

"Need riigid, kõik EL-i liikmed, on tõestanud, et suudavad täita osalemiseks vajalikke tingimusi," teatas Johansson.

Peale Bulgaaria, Horvaatia ja Rumeenia on Iirimaa ja Küpros ainsad EL-i riigid, mis ei kuulu Schengeni alasse.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et kõik riigid ei tervita siiski Bulgaaria, Horvaatia ja Rumeenia liitumist Schengeni ruumiga. Rootsi muretseb nendes riikides oleva organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni pärast.

Johansson ütles, et kolme riigi liitumise peavad nüüd otsustama EL-i liikmesriikide siseministrid, kes peaksid seda küsimust arutama 8. detsembril.

Schengeni ala on üks EL-i alustalasid. See loodi passikontrollide kaotamisega 1995. aastal. ELi kodanikel on sellest ajast olnud vaba liikumise õigus. See tähendab, et nad võivad elada, õppida, töötada ja pensionipõlve veeta kõikjal ELis.

Schengeni ala hõlmab 26 riiki: neist 22 on EL-i liikmesriigid ja neli asuvad väljaspool liitu. Need on Island, Norra, Šveits ja Liechtenstein.