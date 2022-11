Venemaa süül on Poola territooriumil hukkunud kaks inimest. Kas see oli ühtsuse test või õnnetus? Kui edukalt NATO selle proovilepaneku lahendas? Millised on praegu Eesti ja Soome suhted ja miks Eesti eritingimustel Soomest gaasi ei saa? ETV saates "Esimene stuudio" annab täna vastuseid peaminister Kaja Kallas.