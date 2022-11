Sotsid on loobunud automaksu idee eestvedamisest

Automaksu ning ummikumaksu idee tõstatus värskes majandusministeeriumi rohepoliitika töögrupi analüüsis. Sellest rääkis ERR-ile välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa), kelle sõnul sisaldas majandusministeeriumi dokument veel ettepanekuid töötada automaksu ja ummikumaksu teemadega.

"Ma vaidlustasin selle valitsuses, me võtsime selle päevakorrast maha ja me leppisime majandusministriga kokku, et valitsus võtab lihtsalt selle töögrupi initsiatiivi teadmiseks," ütles Reinsalu.

"Siin on erakondades erinevad ideoloogilised vaated, Isamaa kindlasti täiendavate maksude fänn ei ole," lisas ta.

Ka luksusautode maksustamise idee Isamaas Reinsalu sõnul kandepinda ei leiaks. "Ideoloogiline intensioon, miks neid makse välja mõeldakse ei ole ju see, et luksusauto omaniku pealt võtta kopikas rohkem raha. Ei. Intensioon on inimeste elulaadi muuta, see on minu jaoks tõsine olemuslik probleem. Ega see ei ole midagi kuritegelikku, et inimene jaksab osta ökoloogilisema ja turvalisema auto," ütles Reinsalu.

Riina Sikkut ütles ERR-ile, et tema automaksu ega ka luksusautode maksu kehtestamist Eestis praegu mõistlikuks ei pea, kuigi varem on sotsid seda ideed eest vedanud.

"Automaksu puhul minu jaoks kõige suurem mure on see, et kuna auto on vältimatu liikumisvahend paljudes maapiirkondades, siis see maks kogutaks kokku ebaproportsionaalselt maapiirkondade iniimeste pealt, kellel ei ole valikut näiteks mugava ühistranspordi näol," sõnas Sikkut.

"Mul isiklikult ei ole tugevaid tundeid automaksu teemal. Ma ei usu, et ta lahendab Eesti transpordi heite vähendamises või mõned muus küsimuses üksi asja ära. Aga instrument käitumise muutmiseks ta kahtlemata on. Kui tal on roll ja poliitiline kokkulepe on olemas, siis seda kuidagi välistada ei saa, aga ma arvan, et meil on palju olulisemaid ja suuremaid muudatusi, mida on vaja teha," rääkis Sikkut.

2019. aastal pidas Sikkut luksusautodele maksu kehtestamist mõistlikuks. Riigikogus toimunud maksudebatil rääkis ta üle 50 000 eurot maksvate luksusautode maksustamist kümneprotsendilise maksumääraga, et rahastada Eesti teadust.

Ka 2019. aasta riigikogu valimiste programmis lubasid sotsid kehtestada üle 50 000 eurot maksvatele sõiduautodele luksusautomaksu.