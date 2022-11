Ukrainas sõdiv Vene paremäärmuslik Rusich rahastab end läbi krüptopettuste

Paramilitaarne paremäärmuslik rühmitus Rusich on üks üksustest, kes võitleb Vene poolel sõjas Ukraina vastu. Kuna rühmitus ei ole ametlikult Vene relvajõudude osa, siis on nad pidanud otsima alternatiivseid rahastusallikad. Üheks raha saamise viisiks on krüptoraha pettused.

Vene sõltumatu väljaanne Meduza selgitas kuidas juunis algatatud Ukraina heategevusliku organisatsiooni Happy New Life krüptoraha annetuslink rahastas tegelikult Vene paremäärmuslikku paramilitaarset rühmitust Rusich, kes võitleb Vene poolel sõjas Ukraina vastu.

Asjaolu, et konkreetse Ukraina organisatsiooni krüptoraha annetusi kontrollis Vene paremäärmuslik rühmitus tuvastas finantsuurija Artem Irgebaev, kes on Rusichi krüptokontosid põhjalikult uurinud.

Rusich on tuntud oma brutaalsuse poolest. Rühmituse asutajast, neonats Aleksei Milšakovist on pilte, kus ta on sandistatud hukkunud Ukraina sõdurite kõrval.

Rühmituse Telegrami kanalis on kutsutud üles piinama ukrainlastest sõjavange ning tapma Ukraina tsiviilisikuid. Samuti on nad kutsunud üles Ukraina etnilisele puhastamisele.

Happy New Life organisatsiooni asutaja Daniel Ovšarenko ei osanud Meduzale öelda kuidas sattus nende kodulehele viide Rusichi krüptoraha rahakotile.

Ovšarenko sõnul oli seal varem nende enda krüptoraha annetuslink.

Meduza toob välja, et alates nende artikli ilmumist on Happy New Life veebileht uuendamisel.

Irgebaevi hinnangul häkkisid Rusichiga seotud häkkerid heategevusorganisatsiooni kodulehele sisse ning vahetasid kodulehel annetuslingi enda oma vastu välja.

Irgabaev tõi välja, et tegu on levinud pettusega ning sarnaselt oli ühe puhverserveri teenust müüva ettevõtte krüptoraha link asendatud Rusichi lingiga.

Kuna sellist teenust on tumeveebist võimalik osta, siis ei pruukinud seda teha Rusichi enda inimesed, vaid konkreetse organisatsiooni veebilehe häkkimine võidi sisse osta.

Krüptopettust saab läbi viia ka läbi torrenti alla laetud mängude

Üks teine krüptoraha omastamise viis oli Irgebaevi sõnul seotud mänguga Synthetik: Legion Rising, mille tema ja ta sõbrad ühe torrenti kaudu alla laadisid.

Olles mängu alla laadinud märkasid nad, et mäng käitub arvutis ebatavalisel viisil. Mängu sisu täpsemalt uurides selgus, et mängu binaarkoodis olid viited mitmele krüptoraha rahakotile.

Irgabaevi sõnul asendas pahavara krüptoraha rahakoti aadressi selle kopeerimise hetkel. Kuna aadress on pikk, 32 tähemärki, siis enamus inimesi kopeerib selle tihti kuskilt märkmetest, mitte ei kirjuta seda otse.

Leitud kahtlased krüptoraha rahakotid on ära märgitud ka veebilehtedel Bitcoinabuse.com ja Checkbitcoinaddress.com, kuhu inimesed saavad esitada kaebusi kui mõni krüptoraha rahakott tundub kahtlane või seda kasutavad häkkerid või väljapressijad.

Irgabaev tõi välja, et lisaks kaasnes alla laetud mänguga koodijupp, mis alustas arvutis krüptoraha kaevandamist.

Rusichi enda väitel on nad sõdinud nii Harkivil, Donetski kui ka Zaporižžja oblastis. Rühmituse võitlejad on kogutud raha kasutanud nii haavata saanud sõdurite raviks kui ka sõjatehnika ostmiseks.

Meduza võttis ühendust Rusichi asutaja Aleksei Milšakoviga, kes tunnistas ja tunnustas oma organisatsiooni võimekust teha küberkuritegusid.

Nii Aleksei Milšakov kui ka üks teine Rusichi väejuht Jan Petrovski on USA sanktsioonide all erakordse julmuse tõttu Harkivi oblasti lahingutes.