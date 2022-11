USA-s mõisteti Hiina spioon 20 aastaks vangi

USA justiitsministeerium tõi välja, et 42-aastane Yanjun Xu on esimene Hiina valitsuse spioon, kes on Ameerika Ühendriikidele välja antud.

Yanjun Xule mõisteti Cincinnati föderaalkohtu poolt 20 aastat vabadusekaotust.

Mees püüdis saada ligi USA lennundus- ja kosmosesektori kaubandussaladustele Hiina huvides.

Hiina võimud teatasid neljapäeval, et süüdistused Xu vastu ei pea paika.

USA justiitsministeeriumi sõnul näitab määratud karistuse pikkus tehtud kuritegude tõsidust ning Ameerika Ühendriikide sihikindlust selliseid tegevusi uurida ning kohtu ette viia.

Xu peeti 2018. aastal kinni Belgias peale USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) juurdlust.

Meest süüdistati mitme valeidentiteedi loomises aastatel 2003 kuni 2018, mida ta kasutas USA ettevõtete kaubandussaladustele ligi pääsemiseks.

USA ametiisikud on hoiatanud, et Hiina on suurim oht Ameerika Ühendriikide majanduslikule ja rahvuslikule julgeolekule ning Hiina püüab enneolematul määral varastada USA kriitilist tehnoloogiat.

FBI peadirektor Christopher Wray on varem öelnud, et Föderaalne Juurdlusbüroo algatab seoses Hiinaga ligikaudu kaks vastuluure juhtumit iga päev, vahendas Reuters.