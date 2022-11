USA Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi loobub demokraatide juhtimisest

Nancy Pelosi teatas, et tema ametijärglaseks saab Hakeem Jeffries.

Pelosi on 82-aastane liberaal California osariigist, kes on olnud kaks ametiaega Kongressi alamkoja, Esindajatekoja, spiiker. Pelosi kinnitas, et ta jääb Kongressi San Franciscot esindama nagu ta on teinud viimased 35 aastat.

Pelosi teatas oma ametist taandumisest päev peale seda kui selgus, et Esindajatekoja uues koosseisus saavad napi enamuse vabariiklased.

New Yorgist pärit 52-aastane Jeffries oleks esimene mustanahaline Esindajatekoja liige, kes on kummagi USA suurpartei fraktsiooni Kongressi alamkojas juhtinud.

USA president Joe Biden nimetas Nancy Pelosit üheks kõige suurema mõjuga Esindajatekoja spiikriks USA ajaloos. Nii Biden kui ka Pelosi on demokraadid.

Pelosi meenutas oma sõnavõtus, et külastas USA Kapitooliumi esimest korda siis kui tema isa vannutati Esindajatekoja liikmeks.

Ametist lahkuv spiiker meenutas koostööd kolme USA presidendiga, esimesena vabariiklane George W. Bush, kelle järel ta mainis demokraate Barack Obamat ja Joe Bidenit.

Vabariiklast Donald Trumpi Pelosi samas nimistus välja ei toonud.

Nancy Pelosi on mänginud võtmerolli Joe Bideni poliitilise agenda läbisurumisel Kongressis, toob Reuters välja. Samuti oli Pelosi roll oluline Barack Obama tervishoiusüsteemi reformi elluviimisel.

Pelosi oli kõige kõrgema ametipositsiooni ja võimutäiusega naine USA poliitilise süsteemi ajaloos kuniks Kamala Harris sai Joe Bideni asepresidendiks 2021. aasta jaanuaris.

Oma positsiooni tõttu on Pelosi olnud tihti vabariiklaste kriitika keskmes.

Esindajatekoja demokraadid valivad endale uue juhi 30. novembril.

Uueks Esindajatekoja spiikriks valitakse tõenäoliselt vabariiklane Kevin McCarthy, kui uus Kongressi koosseis astub ametisse 3. jaanuaril.

Ka McCarthy, nagu Pelosi, on pärit California osariigist.