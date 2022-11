Reede toob paiguti lund ja lörtsi, kirdetuul lisab jahedust

Reede öö tuleb pilves selgimistega. Sisemaal sajab kohati vähest lund, rannikualadel on aga sajusem ning pudeneb nii lund kui ka lörtsi. Puhub kirde- ja idatuul 5 kuni 10 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -6 kraadi. Rannikul võib olla ka kerges plussis. Libeduseoht on suur.

Hommik on samuti pilves selgimistega. Kohati sajab lund ja lörtsi ning sajuvõimalus on suurem rannikualadel. Puhub kirde- ja idatuul 4 kuni 10 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur ulatub -1 kraadist -5 kraadini, rannikul on paiguti ka +1 kraadi.

Päev jätkub pilves selgimistega. Rannikualadel sajab lund ja lörtsi ning õhtul suureneb Kagu-Eestis lumesaju võimalus. Puhub jätkuvalt kirde- ja idatuul 5 kuni 11 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis ning termomeetrinäit ulatub 0 kraadist -4 kraadini. Kogu päeva jooksul on jätkuvalt ka suur libeduseoht.

Ka nädalavahetus tuleb lumine. Esmaspäev möödub vahepeal sajuta, kuid teisipäevaks on lumesadu paiguti tagasi. Õhutemperatuur aina langeb ning kui laupäeval on päeval kuni -4 ja öösel kuni -7 kraadi, siis teisipäevaks on väljas juba päeval kuni -11 ja öösel kuni -16 kraadi. Tuul keerutab samuti omajagu, kuid puhub peamiselt idakaarest kuni 10 meetrit sekundis, puhanguti ka kuni 20 meetrit sekundis.