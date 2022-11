Jaapan ja Hiina lubasid omavahelisi suhteid parandada

Jaapani peaminister Fumio Kishida ja Hiina juht Xi Jinping leppisid kokku, et proovivad parandada kahe riigi omavahelisi suhteid. Kishida väljendas siiski suurt muret Hiina sõjalise tegevuse pärast Vaikse ookeani piirkonnas.

Kishida ja Xi kohtusid neljapäeval Bangkokis ja leppisid kokku, et kaks riiki suurendavad suhtlust, mis puudutab julgeolekuküsimusi. Tokyo ja Pekingi vahel on viimaste aastate jooksul pinged kasvanud. Riikide vahel on territoriaalsed erimeelsused Senkaku saarte pärast.

"Ma väljendasin oma tõsist muret olukorra pärast Ida-Hiina merel, sealhulgas Senkaku saartel. Ma kordasin ka rahu ja stabiilsuse tähtsust Taiwani väinas," ütles Kishida.

Xi andis kohtumisel märku oma kavatsusest teha Jaapaniga koostööd, et luua stabiilne ja konstruktiivne suhtlus, vahendas Financial Times.

"Kahe riigi vaheliste suhete tähtsus pole muutunud ega muutu. Olen valmis koostööd tegema ja täitma oma kohustust, et luua Hiina ja Jaapani suhted, mis vastavad strateegilisest vaatenurgast uue ajastu nõuetele," ütles Xi Jinping.

Tegemist oli esimese Hiina ja Jaapani juhtide kõrgetasemelise kohtumisega viimase kolme aasta jooksul.

Kishida ütles, et leppisid kokku, et Venemaa ei tohi Ukraina vastu tuumarelva kasutada. Ta siiski keeldus avaldamast üksikasju, mida Xi selle kohta täpsemalt ütles.