Rootsi leidis Nord Streami torude juurest lõhkekehade jäänused

Nord Streami torujuhtmete lekkimist uuriv Rootsi prokurör teatas, et uurijad leidsid sündmuskohalt lõhkekehade jälgi ja tegemist oli sabotaažiga.

"Nüüdseks tehtud analüüs näitab, et mitmel leitud objektil on lõhkeainete jälgi. Täpsem analüüsitöö jätkub, et juhtunu kohta teha kindlamaid järeldusi," teatas prokurör Mats Ljungqvist.

Prokuratuur ei nimeta oma avalduses ühtegi kahtlusalust. Prokuratuur teatas, et jätkuv uurimine näitab, kas kedagi saab kahtlustada kuriteos.

"Koostöö Rootsi ja teiste riikide ametiasutustega toimib suurepäraselt. Töö jätkamiseks ja käimasolevaks koostööks on oluline, et saaksime teha tööd rahus," ütles Ljungqvist.

Rootsi teatas septembris, et Nord Streami gaasitorud lekivad neljas kohas.