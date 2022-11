Iraagi riigilt varastati 2,5 miljardit dollarit

Iraagis toimus 2021. aasta septembrist 2022. aasta augustini ulatuslik finantspettus, mille käigus varastati riigilt 2,5 miljardit dollarit, kinnitas hiljuti Iraagi rahandusministeerium.

Summa on ligikaudu 2,81 protsenti Iraagi 2021. aasta riigieelarvest, toob Financial Times välja.

Varguse tõttu lahvatanud skandaal on nüüd Iraagi poliitilise arutelu keskmes. Skandaal puhkes täpselt enne peaminister Mohammed Shia' al-Sudani valitsuse ametisse vannutamist.

Uus Iraagi peaminister on lubanud võtta prioriteediks korruptsiooniga võitlemise. Mohammed Shia' al-Sudani on tunnistanud, et korruptsioon on "häbitult levinud riigi sõlmpunktides ja institutsioonides".

Samas toob Financial Times välja, et Sudani ametisse saamist toetasid muuhulgas poliitilised jõud, kes on väidetavalt seotud konkreetse puhkenud skandaaliga.

Bagdadis paikneva mõttekoja The Century Foundation analüütiku Sajad Jiyadi sõnul läheb süü otse Iraagi poliitilise juhtkonna tippu.

Jiyadi hinnangul määrib see skandaal mitmeid praeguseid ja endiseid ministreid, kõrgeid riigiametnikke ja ärimehi ning saab veel näha kui kaugele värske peaminister Sudani läheb oma lubadusega võidelda riigis korruptsiooniga.

Iraagis on alates 2003. aastast, mil kukutati diktaator Saddam Husseim, olnud ulatuslik probleem korruptsiooniga riigiametites.

Riigis on peale USA invasiooni paika pandud võimu jagamise mehhanism Iraagi erinevate usulahkude ja etniliste rühmade vahel, mis on tekitanud korruptiivse poliitilise süsteemi, mille käigus erinevad kildkonnad võistlevad riigiametite pärast.

Kontroll konkreetse olulise ametikoha ning suurte rahastusallikate üle võimaldab saadud vahendeid kasutada enda kildkonna rahaliseks premeerimiseks.

Viimane lahvatanud skandaal olevat süvitsi seotud Iraani šiia usulahu poliitikutega, kellest paljud toetasid suvel Sudani nimetamist peaministriks.

Mitme allika kinnitusel kahtlustatakse vääriti käitumist nii nende šiia poliitikute poolt, kel on sidemed Iraaniga kui ka nende poolt, kes on seotud usujuhi Muqtada al-Sadriga, kes omakorda on vastu nii USA-le kui Iraani mõjule Iraagis.

Suurpettus ilmnes peale Iraagi rahandusministeeriumi juurdlust, millest tuvastati pettus Iraagi maksuametis, keskpangas ja rahandusministeeriumis endas.

Kolme Iraagi pangandussektoriga kursis oleva allika kinnitusel olid varastatud summad nii suured, et nende liigutamiseks pidi olema vajalik nii riigi keskpanga kui ka Rafidain panga osalus varguse elluviimisel, toob Financial Times välja.

Samuti vajas liigutatud raha turvamist Bagdadi linnas ning selleks oli kindlasti vaja soomustatud transporti, millest võib lähtuda seos Iraagi julgeolekuteenistustega.

"See on ennekuulmatu isegi Iraagi kohta," kinnitas Financial Timesile üks riigi pangandustegelane. Sama allikas kinnitas, et pole võimalik, et keegi poleks suutnud märgata nii suure hulga raha liigutamist.

Chatham House'i projekti Iraq Initiative juhi Renad Mansour sõnul ei pruugi raha varguse juurdlus tulemeid anda, kuna vargus on nõnda paljude erinevate huvipooltega seotud.

Mansouri sõnul on nii paljud erinevad Iraagi poliitilised klikid seotud korruptsiooniga, et "korruptsioon ongi Iraagi poliitiline süsteem."