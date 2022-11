Meduza: sõja kaotamine jõudis osale Vene eliidist kohale

Vene sõltumatu meediaväljaande Meduza allikate kinnitusel oli Vene vägede taandumine Hersoni oblastist Dnipro läänekaldalt Vene poliitilise eliidi jaoks valulik poliitiline sündmus.

Ühe Meduzaga suhelnud Vene president Vladimir Putiniga lähedal seisva ärimehe kinnitusel saadi lõpuks aru, et sõda Ukraina vastu on kaotatud.

Sama allika kinnitusel on asunud mõned inimesed eliidi seast mõtlema selle peale, mida edasi teha. Osa inimesi tahab olukorra normaliseerumist ja stabiliseerimist, samas on ka revanšistlikke meeleolusid.

Kremlile lähedal seisva allika kinnitusel loodetakse Vene poliitilises juhtkonnas jätkuvalt lääneriikide toetuse lõppemist Ukrainale, kuna need riigid vajavad odavaid energiakandjaid.

Samuti loodetakse ühe teise allika kinnitusel poliitilise olukorra muutust Ukrainas ning Ukraina president Volodõmõr Zelenski tagasiastumist. Meduza toob välja, et pole selge, mille põhjal selliseid arenguid loodetakse.

Kremlis loodetakse allikate kinnitusel, et paari kuu pärast on Vene relvajõud paremas lahinguvalmiduses tulenevat mobilisatsioonist ning see võib muuta olukorda rindel.

Vene presidendi administratsioonis on samas täheldatud, et Vene vägede taandumine Hersonist ei omanud Vene ühiskonnale mingit mõju, toob Meduza oma allikatele tuginedes välja.

Moskva elanike seas hiljuti tehtud tänavaküsitlus kinnitas sama – Vene armee Hersonist välja viimist toetas 49 protsenti vastanutest ning pea kolmandikul (28 protsenti) oli küsimusele raske vastata.

Nädalaga oli veidi vähenenud vastanute arv, kelle sõnul Venemaa algatatud "sõjaline erioperatsioon" läheb hästi.

Edu "erioperatsiooniga" usub küsitlusuuringu kohaselt 48 protsenti vastanutest, mis on kolm protsenti madalam tulemus kui eelmisel nädalal. 32 protsenti vastanutest pidas sõja kulgu ebaõnnestunuks, mis on kaks protsenti kõrgem tulemus kui eelmine nädal.

Üks oluline Hersonist kaugel asuva regiooni valitsusametnik kinnitas Meduzale, et tema regioon on Hersonist kaugel ja neil jätkub oma elu. Erinevate allikate kinnitusel ei usu Vene regioonides tegutsevad poliitikud ning ärimehed, et Kreml suudab sõja kulgu muuta.

Venemaa võimupartei Ühtse Venemaa ühe kohaliku haru allika kinnitusel oli Hersonist taandumine häbiväärne ja tulenes segadusest, mis valitseb kogu riigis. Seda kahtlustati, tõi inimene välja, kuid mitte sellisel määral.

Ühe teise provintsis töötava ametniku kinnitusel on tema tutvusringkonnas tugevnenud tunne, et tegu on "kellegi teise sõjaga".

Sellised meeleolud on Meduza sõnul nii Vene presidendi administratsioonis kui ka valitsuses. Allikad kinnitasid, et arvestades paljusid Vene vägede lüüasaamisi on hakatud muretsema riigi tippjuhtkonna vaikuse pärast.

"Meid ei pühendata millessegi, me saame palju teada uudistest – nii Ukraina kui lääneriikide omadest. Tundub, et me teeme pidevalt järeleandmisi ja püüame seda jätkuvalt peita," kinnitas Meduzale üks Vene valitsusele lähedal seisev allikas.

Hoolimata rahulolematusest ei soovi Vene ametiisikud ega ärimehed astuda ühtegi sammu Putini vastu. "Ma lihtsalt loodan selle kõige lõppu võimalikult kiiresti," kinnitas üks allikas Meduzale.