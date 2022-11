Läti tähistab 104. sünnipäeva

Pealinnas Riias said inimesed sel puhul vaadata sõjaväeparaadi, kus Läti sõjaväelaste kõrval marssisid liitlased NATO-st, aga ka Ukraina sõjaväelased.

President Egils Levits rõhutas aastapäeva kõnes, et riigi armee ja rahva ühtsus on otsustava tähtsusega, kuna just nii suudetakse oma riiki kõige paremini kaitsta.

"Läti riiklikud relvajõud on valmis kaitsma meie kodanikke ja meie riigi territooriumi, meie kõigi kodu. Me jätkame Läti kaitse- ja vastupidavusvõime tugevdamist," kõneles president.