Nädalavahetus toob lumesadu ja tuisku

Laupäeva öö tuleb peamiselt pilves. Lumesadu laieneb Kagu-Eestist üle maa loodesse ning rannikualadel võib ka tuisata. Puhub kirde- ja idatuul 5 kuni 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist -6 kraadini.

Hommikul on taevas pilves ning lund sajab peamiselt Põhja- ja Lääne-Eestis. Tuul puhub jätkuvalt enamasti idast 4 kuni 15, rannikul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on -3 kuni -6 kraadi. Rannikul on paiguti ka 0 kraadi.

Päev jätkub pilves selgimistega. Ennelõunal sajab mitmel pool lund, pärast keskpäeva jätkub sadu paiguti. Õhtupoolikul jõuab Lõuna-Eestisse aga uus tihedam lumesadu. Puhub valdavalt idatuul 4 kuni 10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Pärast keskpäeva tuul järk-järgult nõrgeneb. Termomeetrinäit ulatub 0 kraadist Saaremaal -5 kraadini Virumaal. Teedel on ka libeduseoht.

Pühapäev toob kaasa nii lund kui ka tuisku, esmaspäeval sajab veidi lund vaid ennelõunal ning teisipäev peaks tulema sajuta, kuid pilvine. Kolmapäev saabub taas kohatise lumesajuga. Temperatuurinäit on neil päevadel 0 kuni -7 kraadi, öisel ajal aga -2 kuni -10. Tuul on pühapäeval ja esmaspäeval veel iiliti tugev, kuid alates teisipäevast hakkab vaibuma.