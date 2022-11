Põhja-Pärnumaa vallas hukkus tulekahjus inimene

18. novembri hilisõhtul teatati Häirekeskusele kell 22.46 põlengust Põhja- Pärnumaa vallas Langerma külas, kus põles maja lahtise leegiga.

Kell 22.56 sündmuskohale saabunud päästjad alustasid kustutustöödega ja sisenesid koheselt põlevasse hoonesse.

Esmase info kohaselt võis majas olla ka inimene. Kell 23.17 leiti kustutustööde käigus hukkunud vanem mees. Tulekahju lokaliseeriti kell 23.40 ja kustutati lõplikult öösel kell 02.41. Kustutustööde ajal suitsuanduri signaali päästjad ei kuulnud.

Tulekahju tekkepõhjuse ja suitsuanduri olemasolu hoones selgitab välja edasine uurimine.

Päästeamet tuletab meelde, et töökorras suitsuandur aitab avastada tulekahju selle algfaasis ning annab võimaluse hoonest ohutult väljuda. Samuti on alates 2022. aastast kohustuslik hoonetes, kus on tahkeküttel küttekolded, vingugaasi anduri olemasolu kohustuslik.