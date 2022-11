IAEA: Zaporižžja lähistel kärgatas üle 12 plahvatuse

Oluline 20. novembril kell 16.50:

Prantsusmaa saatis Ukrainale veel relvastust

Aatomienergiaagentuur: Zaporižžja ründamine tähendab tulega mängimist

Venemaa jõudis Iraaniga kokkuleppele droonide tootmiseks;

Podoljak: lääne üleskutsed läbirääkimisteks on veidrad;

Briti luure: Vene väed olid Hersonist taganedes varasemast edukamad;

Energiaministeerium: paanikaks ei ole põhjust;

Zelenski: suurimad probleemid elektrivarustusega on Kiievis, Odessas ja Harkivis;

Ukraina alustas evakuatsioone Hersonist ja Mõkolajivist;

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 300 sõdurit.

Prantsusmaa saatis Ukrainale veel relvastust

Prantsusmaa saatis Ukrainale kaks Crotale õhutõrjesüsteemi ja kaks mitmelasulist raketiheitjat, ütles Prantsuse kaitseminister Sebastian väljaandele Lecornu Le Journal du Dimanche.

Kaitseministri sõnul on Prantsusmaa varem Ukrainale andnud juba 18 Caesari haubitseri ning 550 miljoni euro väärtuses sõjalist abi ning seega on riik viies suurim Ukrainale annetaja.

Aatomienergiaagentuur: Zaporižžja ründamine tähendab tulega mängimist

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) teatel toimus IAEA: Zaporižžja lähistel üle 12 plahvatuse. Agentuur mõistis rünnaku tuumajaamale hukka ja hoiatas, et selle korraldaja mängib tulega.

IAEA peadirektor Rafael Mariano Grossi ütles, et laupäeva öösel ja pühapäeva hommikul toimusid Zaporižžja tuumajaama piirkonnas plahvatused ning see on täiesti vastuvõetamatu.

"Kes selle taga ka ei oleks, tuleb see otsekohe järele jätta. Nagu olen juba korduvalt öelnud, te mängite tulega," lausus Grossi.

Ukraina tuumajaama käitaja teatel olid värskete rünnakute taga Vene väed, vastupidiselt Moskva väidetele, et rünnak tuli Ukraina poolelt.

Tuumaenergiaettevõtte Energoatom andmetel said jaama infrastruktuuriobjektid vähemalt 12 tabamust ning ründajad võtsid sihikule just selle osa taristust, mis on tarvilik 5. ja 6. üksuse taaskäivitamiseks, et riigile vajalik energiatootmine taastada.

Venemaa jõudis Iraaniga kokkuleppele droonide tootmiseks

Washington Post avaldas, et Venemaa jõudis Iraaniga kokkuleppele Venemaal sadade mehitamata õhusõidukite tootmiseks.

Viidates USA ja lääne luureinfole kirjutas ajaleht, et Moskva ja Teheran jõudsid kokkuleppele sel kuul Iraanis toimunud kohtumisel.

Tootmine võib käivituda lähikuudel.

Podoljak: lääne üleskutsed läbirääkimisteks on veidrad

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles AFP-le, et lääne katsed veenda Ukrainat peale viimase aja võite Moskvaga läbirääkimisi pidama on veidrad ja võrreldavad üleskutsega alistumisele.

"Kui sinu käes on lahinguväljal initsiatiiv, siis on veider saada ettepanekuid sisuga "te ei suuda nii või teisiti saavutada kõike sõjaväega, te peate pidama läbirääkimisi," ütles Podoljak.

USA meedia on vahendanud, et mõned kõrged ametiisikud on juglustanud Ukrainat kaaluma läbirääkimisi, mille Zelenski on seni tagasi lükanud, seades eelduseks Vene vägede lahkumise kogu Ukraina territooriumilt.

Podoljaki sõnul ei ole Moskva teinud Kiievile ühtegi otsest ettepanekut rahuläbirääkimisteks.

Briti luure: Vene väed olid Hersonist taganedes varasemast edukamad

Suurbritannia kaitseministeerium märkis oma igapäevases ülevaates, et Venemaa lahkumine Hersonist kulges edukamalt kui Venemaa eelmised taganemised sõja jooksul.

Briti luure teatel on varasemast edukama taganemise taga Vene vägede juhi Ukrainas, kindral Sergei Surovikini efektiivsem juhtimine, kuid vägesid lõhestab kehv juhtimis- ja varjamiskultuur.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/XxGVrEPLLJ



#StandWithUkraine

Kiievit külastanud Uus-Meremaa kaitseminister kinnitas jätkuvat toetust

Kiievit külastanud Uus-Meremaa kaitseminister Peeni Henare kinnitas riigi jätkuvat toetust Ukrainale.

"Kiievi külastamine saadab tugeva sõnumi, et meie toetus Ukraina kaitsele Venemaa illegaalse sissetundi vastu on vankumatu," ütles ta.

Uus-Meremaa teatas möödunud nädalal, et saadab veel 66 kaitsevaldkonna töötajat Suurbritanniasse treenima Ukraina sõdureid.

Energiaministeerium: paanikaks ei ole põhjust

Ukraina energiaministeerium teatas laupäeval, et hoolimata Venemaa rünnakutest taristule on elektrivarustus kontrolli all ning paanikaks ei ole põhjust.

Venemaa raketilöögid on halvanud üle poole Ukraina elektrivõrgust ning Kiiev tetas reedel, et võimalik on ka pealinna elektrivõrgu peatumine.

"Lükates tagasi sotsiaalmeedias ja veebis levivad paanikasõnumid, kinnitame teile, et olukord energiavaldkonnas on keeruline, kuid kontrolli all," teatas ministeerium.

Ametiasutused üle riigi on planeerinud võrgu parandamisele kaasa aitamiseks elektrikatkestusi ja kutsunud üles majapidamisi kärpima oma elektritarbimist veerandi võrra.

Võrguoperaator Ukrenergo teatas, et kõikides oblastites toimuvad pühapäeval võrgu taastamiseks planeeritud elektrikatkestused, kuid ei näe ette ootamatuid katkestusi.

"See on keeruline, vahel võtab aega planeeritust kauem, kuid me leiame lahendused," teatas ettevõte.

Zelenski: suurimad probleemid elektrivarustusega on Kiievis, Odessas ja Harkivis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma õhtuses videopöördumises, et suuremad probleemid elektrivarustusega peale Venemaa rünnakuid riigi infrastruktuurile on Kiievis, Odessas ja Harkivis.

"Me töötame üle riigi olukorra stabiliseerimise nimel," ütles Zelenski.

Zelenski tänas ka Suurbritannia peaminister Rishi Sunakit temaga Kiievis kohtumise eest.

Ukraina alustas evakuatsioone Hersonist ja Mõkolajivist

Ukraina valitsus alustas evakuatsioone vabastatud Hersoni ja Mõkolajivi piirkondades ja katab evakuatsiooniga seotud kulud.

Talve lähenedes seisavad vabastatud alad hävitatud infrastruktuuri tõttu silmitsi mitmete probleemidega ning kohalikud elanikud peavad toime tulema elektri, kütte ja veeta.

"Temperatuurid langevad ja me mõistame, et me ei suuda taastada infrastruktuuri õigeks ajaks," ütles Ukraina asepeaminister Irina Vereštšuk.

"See on vabatahtlik evakuatsioon, me ei räägi praegu kohustuslikust evakuatsioonist. Vabatahtlik evakuatsioon tähendab, et riik katab kõik kulud, mis seonduvad transpordiga, inimesed on vaja viia piirkondadesse, kus nad saavad veeta talve ja pakkuda neile elamist ja meditsiiniabi. Kui neil on lapsed, peame pakkuma ka neile vajalikku hoolt," ütles Vereštšuk.

Ta lisas, et Hersoni elanikud saavad evakueeruda läbi Mõkolajivi.

Mõkolajivi juht Vitali Kim ütles, et piirkonnas on loodud punkt, kus inimesed saavad peatuda nädala jooksul enne lahkumist ja kust nad suunatakse edasi üle Ukraina nende vastuvõtuks valmistunud piirkondadesse.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 300 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 84 210 (võrdlus eelmise päevaga +300);

- tankid 2886 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 5817 (+2);

- lennukid 278 (+0);

- kopterid 261 (+0);

- suurtükisüsteemid 1868 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 393 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 209 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1537 (+1);

- tiibraketid 480 (+6);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4371 (+3);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 161 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.