Oluline 20. novembril kell 07.23:

Kiievit külastanud Uus-Meremaa kaitseminister Peeni Henare kinnitas riigi jätkuvat toetust Ukrainale.

"Kiievi külastamine saadab tugeva sõnumi, et meie toetus Ukraina kaitsele Venemaa illegaalse sissetundi vastu on vankumatu," ütles ta.

Uus-Meremaa teatas möödunud nädalal, et saadab veel 66 kaitsevaldkonna töötajat Suurbritanniasse treenima Ukraina sõdureid.

Energiaministeerium: paanikaks ei ole põhjust

Ukraina energiaministeerium teatas laupäeval, et hoolimata Venemaa rünnakutest taristule on elektrivarustus kontrolli all ning paanikaks ei ole põhjust.

Venemaa raketilöögid on halvanud üle poole Ukraina elektrivõrgust ning Kiiev tetas reedel, et võimalik on ka pealinna elektrivõrgu peatumine.

"Lükates tagasi sotsiaalmeedias ja veebis levivad paanikasõnumid, kinnitame teile, et olukord energiavaldkonnas on keeruline, kuid kontrolli all," teatas ministeerium.

Ametiasutused üle riigi on planeerinud võrgu parandamisele kaasa aitamiseks elektrikatkestusi ja kutsunud üles majapidamisi kärpima oma elektritarbimist veerandi võrra.

Võrguoperaator Ukrenergo teatas, et kõikides oblastites toimuvad pühapäeval võrgu taastamiseks planeeritud elektrikatkestused, kuid ei näe ette ootamatuid katkestusi.

"See on keeruline, vahel võtab aega planeeritust kauem, kuid me leiame lahendused," teatas ettevõte.

Zelenski: suurimad probleemid elektrivarustusega on Kiievis, Odessas ja Harkivis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma õhtuses videopöördumises, et suuremad probleemid elektrivarustusega peale Venemaa rünnakuid riigi infrastruktuurile on Kiievis, Odessas ja Harkivis.

"Me töötame üle riigi olukorra stabiliseerimise nimel," ütles Zelenski.

Zelenski tänas ka Suurbritannia peaminister Rishi Sunakit temaga Kiievis kohtumise eest.

Ukraina alustas evakuatsioone Hersonist ja Mõkolajivist

Ukraina valitsus alustas evakuatsioone vabastatud Hersoni ja Mõkolajivi piirkondades ja katab evakuatsiooniga seotud kulud.

Talve lähenedes seisavad vabastatud alad hävitatud infrastruktuuri tõttu silmitsi mitmete probleemidega ning kohalikud elanikud peavad toime tulema elektri, kütte ja veeta.

"Temperatuurid langevad ja me mõistame, et me ei suuda taastada infrastruktuuri õigeks ajaks," ütles Ukraina asepeaminister Irina Vereštšuk.

"See on vabatahtlik evakuatsioon, me ei räägi praegu kohustuslikust evakuatsioonist. Vabatahtlik evakuatsioon tähendab, et riik katab kõik kulud, mis seonduvad transpordiga, inimesed on vaja viia piirkondadesse, kus nad saavad veeta talve ja pakkuda neile elamist ja meditsiiniabi. Kui neil on lapsed, peame pakkuma ka neile vajalikku hoolt," ütles Vereštšuk.

Ta lisas, et Hersoni elanikud saavad evakueeruda läbi Mõkolajivi.

Mõkolajivi juht Vitali Kim ütles, et piirkonnas on loodud punkt, kus inimesed saavad peatuda nädala jooksul enne lahkumist ja kust nad suunatakse edasi üle Ukraina nende vastuvõtuks valmistunud piirkondadesse.