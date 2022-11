Tali: ukrainlastel on võidu maitse suus ja talv neid ei peata

Kuigi lähenev talv muudab liikumise rasketehnikaga keeruliseks, on ukrainlastel võidu maitse suus ning nad teavad, et peavad jätkama, pedaal põhjas, ütles strateegilise kommunikatsiooni ekspert Peeter Tali saates "Ukraina stuudio".

Tali rääkis, et Venemaal on mitu eesmärki ja ta käib nagu malelaual ratsuga, hoides korraga mitut mänguvälja tules.

"Selgelt on näha, et maismaarinnetel ja rinnetel üleüldse on initsiatiiv ukrainlaste käes, kes järjekindlalt ja loominguliselt Vene väge "riivivad". Kaotused on venelastel tohutud, 500-900 inimest päevas pluss tehnika. /.../ Põhimõtteliselt nad kaotavad üks kuni kaks pataljoni päevas, seda on igale riigile, isegi Venemaale, kes oma inimestest väga ei hooli, väga palju," tõdes ta.

Tali sõnul avaldavad ukrainlased Venemaale survet, hoolimata sellest, et venelased sinna kahuriliha aina peale lükkavad, ja ta ei ole väga üllatunud, kui veel tänavune aasta toob positiivseid uudiseid. Ta märkis, et ukrainlased saavad suurepäraselt aru, et peavad survet jätkama ega saa lasta venelastel reorganiseeruda ja reserve juurde tuua.

"Talv neid ei peata. Neil on võidu maitse suus, pedaal põhja ja nad suruvad edasi. Nad peavad, pedaal põhjas, jätkama," tõdes Tali.

Kaitseväe pressijaoskonna ülem Taavi Karotamm ütles, et kui teede lagunemine ja põldude pehmeks muutumine algab, siis on liikumine Ukrainas, eriti rasketehnikaga, keeruline, seega mõjutab ilm tegevust rindel kindlasti.

"Aga Ukraina on suutnud nii meid kui venelasi üllatada, eriti viimase üheksa kuu jooksul. Oludes, kus kõik loodavad, et rinne jääb nüüd seisma, kujutan ette, et Ukrainal on veel paar üllatust varrukast võtta. Ja muidugi, kui suurt muutust rindel ei toimu, siis see ei tähenda, et midagi ei muutu. Tõenäoliselt jääb olukord vägagi teravaks, vägagi veriseks," lausus Karotamm.

Venemaa intensiivsete raketirünnakute eesmärk on Tali sõnul murda Ukraina tahe, kuid niisugused rünnakud ei ole tsiviilühiskonna tahet kunagi murdnud, vaid mõjunud vastupidiselt.

Lisaks soovib Venemaa, et Ukraina peaks talvel tegelema ellujäämisega, nii et ka lääne abi ja fookus läheks sinna. Samuti tahetakse tekitada põgenikevoogu ning infosõja vahenditega Euroopa Liidu, lääne ja NATO ühtsust lõhkuda.

"See, mida Venemaa teeb, on sõjakuritegu. Tsiviilobjekte ei tohi rünnata. Piisab näitest, et 200 haiglat on maa pealt pühitud," ütles Tali.

Poolas kahe inimese hukkumise põhjustanud rakettide kohta märkis ta, et Vene sõda Ukrainas on jõudnud NATO territooriumile. Me saame teada, kust raketid tulid ja kes need lasi, kuid see võtab aega.

"NATO kindlasti teeb sellest järeldused ja NATO liitlased teevad järeldused. Ja üks järeldus on see, et Ukraina saab veel rohkem õhutõrje- ja õhukaitsevahendeid ja veel võimekamaid," lisas ta.