Oluline 21. novembril kell 5.50:

- Zelenski: kõige ägedamad lahingud toimuvad Donetski oblastis;

- Saksamaa pakub Poolale Patriot õhutõrjesüsteeme;

- Ukraina lõunaosas hävis kaks maailmasõda üle elanud kirik;

- ISW: Mõned Vene sõjablogijad teevad koostööd Kremliga.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et kõige ägedamad lahingud toimuvad endiselt Donetski oblastis. Zelenski sõnul on Ukraina väed teinud edusamme Luhanski oblastis.

"Kõige karmimad lahingud, nagu varemgi, toimuvad Donetski oblastis. Halva ilma tõttu toimub rünnakuid vähem, kuid Venemaa jätkab pommitamist. Luhanski oblastis liigume vähehaaval edasi," ütles Zelenski.

Zelenski sõnul elektrivarustuse olukord on mõnes piirkonnas leevenenud.

"Täna õhtul toimuvad stabiliseerivad väljalülitamised 15 oblastis ja ka Kiievis. Teeme kõik võimaliku, et taastada normaalne elu Odessas ja Harkivis ja kõigis teistes linnades," ütles Zelenski.

Saksamaa pakub Poolale Patriot õhutõrjesüsteeme

"Oleme pakkunud Poolale abi oma õhuruumi kaitsmisel. Oleme pakkunud oma hävitajaid ja Patriot õhutõrjesüsteeme. Saksamaa kavatseb ka pikendada Patrioti patareide hoidmist Slovakkias," ütles Saksamaa kaitseminister Christine Lambrecht.

Eelmisel nädalal kukkus Poola territooriumile rakett, mille tagajärjel hukkus kaks inimest.

Ukraina lõunaosas hävis kaks maailmasõda üle elanud kirik

Ukraina meedia teatel hävis Venemaa pommitamise tõttu Mõkolajivi oblastis asuv kirik, mis elas üle mõlemad maailmasõjad, vahendas CNN.

Kirik asus Mõkolajivi linnast 43 kilomeetrit idas. Kohalike võimude teatel on kiriku kahjustused nii suured, et seda pole võimalik taastada.

ISW: Mõned Vene sõjablogijad teevad koostööd Kremliga

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas oma viimases hinnangus, et kõik Venemaa sõjablogijad ei tegutse iseseisvalt. Uurimisväljaanne The Bell leidis, et Telegrami kanali Rybar asutaja on Venemaa kaitseministeeriumi pressiteenistuse endine töötaja. Paljud blogijad on Venemaa riiklike meediaväljaannete korrespondendid. Blogijatena tegutsevad ka okupeeritud alade ametnikud.

Mõned blogijad töötavad nüüd ametlikult Kremli heaks, kuna Putin tahab kontrollida marurahvuslaste ringkonda. Putini seotus nende blogijatega pole aga nende kommentaare sõja suhtes pehmendanud. Nad jätkavad Venemaa kaitseministeeriumi kritiseerimist, isegi siis, kui Putin neid kaitseb ja toetab, vahendas ISW.