Soome lasteaias seoti lapsed mõneks ajaks toolide külge kinni

Kajaani lasteaia Facebooki lehel on kümneid pilte 0-3-aastaste laste mõnusatest momentidest, kus nad peavad sünnipäevasid ja tegelevad loovtööga. Lähemalt vaadates selgub, et paljud lapsed on aga rakmetega pinkide külge kinni seotud, vahendas Yle.

Kajaani alushariduse juhi Mika Tiihoneni sõnul kasutati rakmeid, et tagada laste turvalisus.

"Arendavas, õppimist soodustavas ja turvalises keskkonnas võrdse osalemise tagamiseks, mille käigus arvestatakse iga lapse vanust, arengut ja muid tingimusi, on turvarakmete kasutamine teatud olukordades põhjendatud," ütles Tiihonen.

Yle suhtles ekspertidega, kes ei toetanud laste kinni sidumist.

"Iga täiskasvanu võib ette kujutada, mis tunne oleks osaleda peol, kui ta on kinni seotud. See pole humaanne. Vastupidi, see võib olla väga alandav. Alati tuleb leida teisi võimalusi, et tagada laste turvalisus. Muidugi on olukordi, nagu autoga sõitmine või söögitoolil istumine, kus see on õigustatud," ütles Soome lastekaitsevolinik Elina Pekkarinen.

Pekkarineni sõnul on tal aga raske anda iga üksiku juhtumi puhul hinnangut.

"Kui selline praktika on olemas, siis peab see olema erandlik. See ei tohi lapsele kunagi tekitada ebamugavust, valu," ütles Pekkarinen.

Soome lasteaedades on vähe töötajaid, lasteaedadesse tuleb aga üha rohkem lapsi. Sel sügisel on paljudes linnades kasvanud väikeste laste arv, kes saavad alusharidust.

Soome seaduste kohaselt tuleb lastele tagada tervislik, turvaline ja õppimist soodustav keskkond.

"Seadusest lähtuvalt võib piiravad meetmeid kasutada siis, kui laps on ohtlik endale või teistele. Piiravate meetmete kasutamist tuleks aga hoolikalt kaaluda ja rakendada, vaid vastavalt vajadusele," ütles Põhja-Soome piirkondliku halduse ameti (AVI) hariduse peainspektor Jyri Ulvinen.