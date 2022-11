"Siin me oleme": Kaitseliitu astutakse nii perekonniti kui külade kaupa

Venemaa sissetung Ukrainasse pani eestlased kodumaa kaitsmisele väga tõsiselt mõtlema. Kaitseliiduga on veebruarist alates liitunud pea 4000 inimest, kusjuures üle veerandi neist on naised, selgub värskest saatest "Siin me oleme".

Põlvamaal Rasina külas liitus pärast sõja algus Kaitseliiduga 11 meest. Vanad sõbrad ja koolikaaslased otsustasid koos liituda, sest siis on tugi ka üksteisele suurem. "Kaitseliit on võimalus õppida. Mida rohkem õpime, seda kauem elus püsime," kinnitavad Rasina mehed.

26-aastane Mihkel Sabre otsustas liituda isiklikel põhjustel. "Ma arvan, et selle põntsu andis see, et ma sain hiljaaegu isaks ja see, kui sa lähed õhtul koju ja hoiad oma last käes, siis sa tahad, et tal oleks võimalikult hea olla. Ma arvan, et see on turvalisuse tunne, mis oli määrav," räägib mees, et tahab tunda, et suudab oma kodu kaitsta.

Aga kodumaa kaitsmine ei ole ainult meeste pärusmaa. Naiskodukaitsesse on alates veebruarist astunud umbes 1200 naist ja pea pooled neist on otsustanud liituda Kaitseliiduga, mis tähendab, et häda korral on nad valmis püssi haarama. Täpselt sellise valiku kasuks otsustasid ka ema ja tütar Aria ja Epp Jürgensoo.

Nääpsuke Aria tunnistab, et sõduri baaskursus ei olnud tema jaoks lihtne katsumus: "See oli raske, ma üldse ei varjagi, et see oli raske. Ma kaalun 52 kilo. See varustus on umbes pool minu kehakaalust. Ja baaskursusel koos kahemeetriste ja sajakiloste meestega kanda sama varustust, see ei olnud kerge, aga ma olen enda üle uhke. Ma tegin ära selle!"

Ema ja tütar on leinud Kaitseliidus enda koha formeerijatena, mis tähendab, et nende vastutusala on, et kõigil oleks olemas vajaminev varustus.

Raplamaal astus aga Kaitseliitu koguni kuueliikmeline Kongide perekond. Pereema Ave astus Naiskodukaitsesse, isa Taavo on juba teinud avalduse Kaitseliiduga liitumiseks ning kõik pere neli last löövad aktiivselt kaasa Kodutütarde ja Noorkotkaste tegemistes.

"Mida aeg edasi läks, siis seda rohkem sa said aru, et sul on valida - kui sa tahad Eestis olla ja tullakse näiteks ründama, siis on sul valida, kas sa lased sellel kõigel juhtuda. Sind võib-olla lüüakse maha ilma vastu hakkamata või sa hakkad vastu lihtsalt. Parem on ju teada, mida selles olukorras teha, kui see peaks kätte jõudma," räägib pereisa Taavo, et parem on igaks juhuks valmis olla.

"Me teame seda, et iga kord, kui on kriis või selline olukord, et kuskil maailmas on sõda, siis Kaitseliidu liikmeskond kasvab plahvatuslikult. Küsimus on selles, kuidas me need inimesed suudame vastu võtta ja neid kohe rakendama hakata. Sest tihti on niimoodi, et inimesed tulevad esimese emotsiooniga ja kui nad ei leia rakendust, siis nad kaovad ära, sest nendega ei tegeleta. Sedapuhku tegelikult kõik meie pealikud olid instrueeritud sellest, et kohe esimesest päevast tuleb nende uute liitujatega hakata tegelema. Mida on ka väga hästi tehtud," rääkis Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi.

