Saudi Araabia võimud hukkasid 12 narkokuritegudes süüdi mõistetud inimest

Saudi Araabia võimud on sel aastal surma mõistnud juba 132 inimest, seda on rohkem kui 2020. aastal ja 2021. aastal kokku. Kuningriigi juht kroonprints Mohammed bin Salman on aga varem väitnud, et proovib riigis surmanuhtlusega seotud karistusi vähendada.

2018. aastal väitis bin Salman, et surmanuhtlus määratakse ainult neile, kes on süüdi jäänud mõrvas.

Hiljuti teatasid USA võimud kohtule, et bin Salmanit ei saa USA-s ajakirjanik Jamal Khashoggi mõrva pärast kohtusse kaevata, kuna prints on peaminister. Saudi Araabia režiimi kriitik Khashoggi tapeti 2018. aastal Istanbulis. Tema surnukeha lõigati tükkideks.

USA luure teatel kiitis bin Salman Khashoggi tapmise heaks, kroonprints aga eitab oma seost.

Inimõiguste aktivistid ütlesid, et pärast ajakirjaniku mõrva kehtestati riigis narkokuritegudega seotud hukkamiste suhtes moratoorium.

"Viimane hukkamine toimus pärast seda, kui avalikustati, et bin Salmanit ei oota mingid tagajärjed. See tõestab veel kord, et kui Saudi Araabia rahvusvahelised partnerid annavad märku, et režiim võib karistamatult tappa, siis saavad kroonprints ja tema alluvad selle sõnumi kätte ja tegutsevad selle järgi," ütles inimõigusorganisatsiooni Reprieve juht Maya Foa.

Selle aasta alguses hukkasid Saudi Araabia võimud 81 väidetavat kurjategijat. Surma mõistetud inimesed olid võimude teatel süüdi vägistamises, relvade salakaubaveos ja sidemetes terroristidega.

"Mohammed bin Salman on korduvalt lubanud, et vähendab riigis hukkamisi. Kuid kuna verine aasta hakkab lõppema, on Saudi Araabia võimud asunud taas hukkama narkokurijategijad, suurel hulgal ja salaja," ütles Foa.