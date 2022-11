Kallas: telemaja rahastus ootab detailplaneeringu kehtestamist

Kallas ütles esmaspäeval riigikogu ees arupärimisele vastates, et 2023. aasta riigieelarvet arutades lähtuti teadmisest, et telemaja detailplaneeringut ei ole veel kehtestatud, mistõttu ei ole mõistlik projekti alla raha kinni panna.

Tallinn kiitis detailplaneeringu heaks tänavu augustis, selle avaliku väljapaneku järel kaalutakse laekunud ettepanekuid ning siis liigub planeering linnavalitsusse tagasi selle kehtestamiseks.

"Eeltingimus on detailplaneeringu kehtestamine, hetkel on see avalikustamise etapis. Minu teada toimus novembri alguses avalik arutelu. Edasi tegeleb menetlusega Tallinna linnaplaneerimisamet," ütles Kallas. "Kui detailplaneering on kehtestatud, saab edasi minna ka rahastuse planeerimisega."

Kallas märkis, et detailplaneeringu kehtestab Tallinna linn ja see ei ole kiire protsess. "Ma oleks väga imestunud, kui seda menetletaks kahe kuuga. Tavaliselt võtab see kaks aastat aega. Me oleme lähtunud tavapärasest protsessist, mistõttu ei olnud seda raha ka ette nähtud," ütles peaminister.

Uuesti arutatakse telemaja ehituse rahastamist järgmisel aastal riigieelarve koostamise käigus. "Vastutustundlik eelarve planeerimine tähendab seda, et eelarvesoove ja ‑võimalusi arutatakse korraga. Selleks on riigieelarve menetlemise protsess. Järgmine arutelu soovide ja võimaluste üle toimub 2023. aastal," ütles Kallas.

Siiski märkis peaminister, et kui linn kehtestab planeeringu oodatust varem, on kevadel ametis juba uus valitsus, kes saab soovi korral rahastusotsuse ka langetada.

Kallase sõnul selguvad protsessi käigus ka hoonestuse mahud ja täpsem rahastusvajadus.

Riigikogu liikme Jaak Aabi (KE) küsimusele, kas eelarvet kokku leppides arvestati ka investeeringute suurendamisega võimalikes majanduskasvu pidurdumise tingimustes, vastas peaminister, et otsuse langetamise ajal tuli arvestada erasektoriga konkureerimisega.

"Kui planeeritud raha on üks, aga ehitus läheb kolm korda kallimaks, ei ole riigi rahakott põhjatu. Me peame tegema valikuid. Majanduse jahenemist näevad kõik ette, aga kui neid otsuseid tegime, siis kõik konkureerisid samade ehitajate peale, majandus oli kasvamas," sõnas Kallas.

Kultuuriminister Piret Hartman (SDE) ütles möödunud nädalal veebisaates "Otse uudistemajast", et tõi telemaja rahastamise küsimuse riigieelarve läbirääkimistel lauale ning ei ole kahtlust, et sellega peab edasi liikuma.

"Aga see on praegu valikute küsimus, kas me investeerimine inimestesse või majadesse. Seda valikut tehes loomulikult mina tegin valiku inimestele. Aga olen ka öelnud ERR-ile, et kindlasti jätkame selle maja küsimusega, ka rahandusministeeriumi kolleegid on välja toonud, et ERR-i maja peaks olema järgmine prioriteet, millesse valitsus otsustab investeerida," ütles Hartman.

Uus telemaja ehitatakse rahvusringhäälingu raadiomaja ja uudistemaja vahele aadressile Gonsiori tänav 21 ja Kreutzwaldi tänav 14. Uude hoonesse kolivad ERR-i telestuudiod ja teletoimetus. Telemaja ideekonkursi võitis 2019. aasta kevadel toimunud konkursil arhitektuuribüroo Kadarik Tüür Arhitektid töö nimega "Roheline lina".