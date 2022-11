Narva tervisespordikeskus ootab kunstlume tootmiseks linnalt toetust

Narvas saabus talv nii ootamatult, et kohalik tervisespordikeskus ei jõudnud suusaradu ette valmistada. Suusatajad ja tervisesportlased ootavad linnavalitsuse otsust, sest elekter on kunstlume tootmiseks liiga kallis.

Tavaliselt tuuakse lumekahurid suusaradadele juba esimeste miinuskraadidega, kuna kunstlumi on looduslikust lumest kvaliteetsem ja püsivam. Narva lumekahurid seisavad aga endiselt garaažis, sest nende käivitamine võib sel aastal väga kulukaks osutuda.

"Eelmisel aastal tuligi see probleem, et reageerisime külmale ilmale suhteliselt kiiresti ja kui me saime elektriarve, siis see oli suur üllatus ja pidime muud asjad, mis puudutavad Äkkeküla arendamist, kokku hoidma," rääkis Äkkeküla tervisespordikompleksi arendusjuht Vladimir Všivtsev.

Suusatamiseks peab lumekiht olema vähemalt kümne sentimeetri paksune. Äkkekülas on lumi vaevalt sentimeetri kõrgune ja sõita julgevad need, kel suuskadest kahju pole.

"Peavad olema mustamaa suusad. Suusaklubi lapsed juba eile tegid trenni selle lume peal, aga kahjuks see inimene, kes tahab ka nautida, suurt naudingut ei saa sellest," ütles Všivtsev.

Probleemi lahendamise hind on 15 000 eurot ja abi oodatakse linnaeelarvest.

"Siin me oleme praegu ise süüdi. Kolleegid ei taotlenud raha, ei küsinud seda lisaeelarvest. Aga parem hilja, kui mitte kunagi ja kunstlume valmistamist tuleb toetada, eriti sellistes linnades nagu Narva, kus inimestel endal sellist lõbutsemisraha on vähevõitu," ütles Narva linnapea Katri Raik.

Linnavalitsus otsustab raha eraldamise kolmapäeval. Suusarajad peaksid valmis saama umbes pooleteise nädala pärast.