Transpordiamet soovib Sauga-Pärnu lõigu hanke välja kuulutada jaanuaris

Ehitustööd algavad Jänesselja ringristmikust. Uus 2+2 tee kulgeb esialgu mööda vana maanteed, aga mõistagi ei jää midagi samaks, seda juba ringristmikust alustades. Nimelt ehitatakse ristmik ümber kaherajaliseks turboringiks.

"Sõidurajad on eraldatud tõkestavate kividega, mis tähendab, et ei ole võimalik ringil olles rada vahetada," kirjeldas transpordiameti lääne üksuse projektijuht Arto Juhansoo. Ringil raja vahetamine on olnud sage liiklusõnnetuste põhjus.

"Sealt edasi 2+2 maantee jälgib olemasolevat trassi, laienedes vasakule, kuni Pärnu piirini. Enne Salu bussipeatust ta keerab uuele trassile, läbides Rääma raba, Tuisu tänavat ja lõpeb Ehitajate tee ristmikul," ütles Juhansoo.

Tegemist pole siiski praeguse Tallinna maantee ja Ehitajate tee ristmikuga. Praegune ristmik on üle koormatud. Tallinna maantee lõik alates kohast, kus uus tee raba poole keerab, antakse üle linnale.

Erinevalt praegusest lahendusest saavad uue projekti järgi minna Hirvela elanikud tee alt poodi. "Hetkel Hirvela elanikud ületavad teed fooriga, et minna Coopi poodi. Ehituse käigus me foori likvideerime ja ehitame jalakäijate tunneli, kus neil on võimalik ohutult teed ületada," ütles Juhansoo.

Pärnu on aastaid olnud uute maanteede ehitamise koha pealt vaeslapse osas. Nüüd on asi paranenud.

"Lõpuks ometi oleme jõudnud rahvusvahelise põhimaantee Tallinn-Pärnu-Ikla ehitusteni ka siin meie Lääne regioonis ja Pärnu linna ümbruses. Ehitame ju praegu Pärnu-Uulu lõiku, mis peaks valmis saama 2024. aasta lõpuks. Plaanime nüüd valmis projektiga minna jaanuaris ehitushankesse Sauga-Pärnu lõiguga. Projekteerimisel on veel Libatse-Sauga lõik. Järjest tööd on paistmas ja see teeb rõõmu, et pikalt planeeritud tööd lõpuks tehtud saavad," rääkis transpordiameti lääne üksuse juht Hannes Vaidla.