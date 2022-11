Elering saab ülesande Saaremaale 330-kilovoldise elektriliini rajamiseks

Suure võimsusega 330-kilovoldise elektriliini Saaremaale toomine oleks pikaajaline ja kallis protsess. Ajaliselt kümmekond aastat, rahaliselt sadu miljoneid eurosid. Aga ometi peavad seda hädavajalikuks nii Saaremaa ettevõtjad kui ka meretuuleparkide arendajad.

"Hinnapakkumised, mis saadakse täna elektrilevilt küündivad miljonini ja isegi üle," ütles Saaremaa Ettevõtjate Liidu juht Fred Siimpoeg.

"Tegelikult meie kohalikud ettevõtjad kaotavad konkurentsis meeletult võrreldes sellega, mis mandril on. See on see valiku koht, me tahame, et Saaremaal elu oleks jätkusuutlik. Elu läheb üha rohkem elektri peale, juba sellest vaatest on meil tegelikult neid võimsusi vaja siin tõstma hakata. Mina käsitleks seda kui normaalset riigi taristut, ehk et ta on nagu maantee, see ongi riigi asi välja ehitada, et siin saaks elu olla," ütles Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk.

Nüüd läheb asi käima ja Eleringile antakse riigi poolt suunised hakata otsima lahendusi liini Saaremaale ehitamiseks.

"Nüüd tõesti siis on selge, et Elering saab selle ülesande hakata sellist liini Saaremaale plaanima. See ei ole küsimus täna või homme varustuskindluse tagamiseks, vaid selleks, et riigi strateegiliste otsustega käiks ka võrk ja võrgu arendused kaasas," ütles majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

"Hetkel meil ongi need ettevalmistavad tööd, et me uurime trassi alternatiive, see ei ole ressursimahukas. Siis kui ühel hetkel on vaja hakata raha investeerima, peab olema see suunis natuke konkreetsem," rääkis Eleringi juhatuse liiga Kalle Kilk.

"Eesti mõistes ongi see natuke unikaalne projekt. Me oleme suhteliselt palju teinud maismaa peale õhuliinide ehitamisi - mis on lihtne, oskame teha, teame palju maksab, millised on tehnilised lahendused. Aga kui nüüd Saaremaale tuleks minna 330kV liiniga, siis ilmselgelt oleks see natuke keerulisem. Merest üle või alt minek ja seal Saaremaal kohapeal ka. See võib olla vabalt seal kuskil 200-800 miljoni euroni," ütles Kilk.

Kuna arendajatele pakutakse praeguse seisuga liitumist hoopis Lihula alajaama ja sellise liini ehitamine ettevõtjate poolt ei mahuks nende ärimudelisse, võib merest tulevad kaablid viia hoopis mõnda teise riiki.

"Kõik on vähemalt pühalikult lubanud, et nad tahaksid Saaremaal liituda. Ja Eleringi liitumistingimused nad on võtnud ja need on siiamaani kõik olnud Lihulast. See tingimus, mis sealt vastu vaatab, ma võin öelda, et neid tuuleparke ei tule. Kui seda 330-liini siia Saaremaale ei tule riigi poolt, siis neid kaableid, niipalju kui ma olen erinevate ettevõtjatega maas istunud, siis see ei mahu nende ärimudelisse mitte ühegi valemiga ära, ehk neil on targem teha need tuulepargid kuhugi mujale," ütles Tuisk.