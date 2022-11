Oluline 22. novembril kell 5.55:

- IAEA: Zaporižžja tuumajaamas pole otsest turvalisuse probleemi;

- WHO: talvel on Ukrainas miljonite inimeste elu ohus;

- Macron arutas Zelenskiga olukorda Zaporižžja tuumajaamas;

- ISW: halb ilm mõjutab Ida-Ukrainas üha rohkem sõjapidamist.

IAEA: Zaporižžja tuumajaamas pole otsest turvalisuse probleemi

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) teatel pole Zaporižžja tuumajaamas otsest turvalisuse probleemi.

Nädalavahetusel teatas IAEA, et Zaporižžja tuumajaama lähistel toimus üle 12 plahvatuse. Agentuur mõistis rünnaku tuumajaamale hukka ja hoiatas, et selle korraldaja mängib tulega.

"Vaatamata pommitamisele jäid tähtsad seadmed puutumata. Tuumaohutuse või julgeolekuga seotud probleeme ei esinenud. Kõik kuus reaktorit on stabiilsed," teatas IAEA peadirektor Rafael Mariano Grossi.

IAEA leidis siiski, et objektil on endiselt laiaulatuslikke kahjustusi, mida juba parandatakse. IAEA meeskonna teatel esmaspäeval jaama läheduses ühtegi uut rünnakut ei toimunud, vahendas CNN.

WHO: talvel on Ukrainas miljonite inimeste elu ohus

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatas, et sel talvel on Ukrainas miljonite inimeste elu ohus. WHO Euroopa piirkonna direktor Hans Henri P Kluge ütles, et 10 miljonit inimest on praegu ilma elektrita, vahendas BBC.

Venemaa jätkab Ukraina energiataristu pommitamist. Selle mõju hakkab talve saabudes üha teravamalt tunda andma.

"See talv on seotud ellujäämisega," ütles Kluge pressikonverentsil, mis toimus Ukraina pealinnas Kiievis.

"Rünnakute tõttu ei tööta sajad haiglad ja tervishoiuasutused, neil pole vett ja elektrit," ütles Kluge.

Macron arutas Zelenskiga olukorda Zaporižžja tuumajaamas

Prantsusmaa president Emmanuel Macron helistas esmaspäeval oma Ukraina kolleegile Volodõmõr Zelenskile. Macron teatas Zelenskile, et on tuumajaama olukorra pärast sügavalt mures. Macron ütles esmaspäeval meediale, et olukord jaama ümber on endiselt ohtlik.

ISW: halb ilm mõjutab Ida-Ukrainas üha rohkem sõjapidamist

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas oma viimases hinnangus, et Ukraina väed jätkasid 20. ja 21. novembril vastupealetungi operatsioone. Poriste tingimuste tõttu ei korralda Venemaa maaväed enam rünnakuid.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et Vene väed ei viinud 20. novembril Svatoves läbi maapealseid rünnakuid. ISW hinnangul ei tule Vene väed toime ilmastikutingimustega.

ISW teatel jätkavad Vene väed Luhanskis oma positsioonide tugevdamist. Suurbritannia kaitseministeeriumi teatel on Venemaa armeel puudus laskemoonast ja kvalifitseeritud personalist.