Tallinna linn riigikogu valimiste läbiviimiseks riigilt lisaraha ei saa

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe, kirjutas Tallinna linnasekretärile saadetud vastuses, et mõistab Tallinna linna muret riigikogu 2023. a toimuvate valimiste rahaliste vahendite pärast.

"Kahjuks ei ole riigi valimisteenistusel võimalik tagada Tallinna linnale rahalisi vahendeid 20 protsenti rohkem kui 2019. aastal, sest vahendeid on eraldatud 2019. aasta tasemel ning lisavahendeid ei ole võimalik juurde saada. Arvestades seda, et inflatsioon sel aastal tõusis, siis järgmistel valimistel taotleme kindlasti vahendeid suuremas mahus," lohutas Koitmäe.

Tallinna linnasekretär Priit Lello saatis riigi valimisteenistusele taotluse, et see leiaks 2023. aasta riigikogu valimiste korraldamiseks vähemalt 20 protsendi võrra rohkem raha kui 2019. aastal.

Riigikogu valimiste ettevalmistamise ja korraldamise seotud kulud kaetakse riigieelarvest. Lello märkis, et riigi valimisteenistuse plaanitav eraldis Tallinna linnale on samas suurusjärgus riigikogu 2019. aasta valimisel eraldatuga. 2019. aastal eraldati Tallinnale 421 385 eurot.

"Sellest ei piisa kõikide valimiskorralduslike ülesannete täitmiseks," leidis Tallinna linnasekretär.

Ta selgitas, et Tallinna linna häältelugemiskomisjonil tuleb teha riigikogu 2023. aasta valimistel kindlaks alaliselt välismaal elavate valijate ja väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda hääletanud valijate hääletamistulemused.

"Väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda hääletanud valijate hääletamistulemuste kindlakstegemine valimispäeva õhtul on mahukas ja aeganõudev ning eeldab vähemalt 20–30 inimese tööd kestusega kuus tundi. Samuti on lisandunud koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku kaitseks jaoskonnakomisjonide liikmetele antavate isikukaitsevahendite kulud ja tõusnud on transpordikulud," leidis Lello.

Riigikogu valimised toimuvad 5. märtsil 2023.