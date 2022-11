Otse kell 14: riigikogu komisjon arutab tõukerataste lohakat parkimist

Istungile on kutsutud kollektiivse pöördumise "Elektriliste tõukerataste parkimistava on ohtlik ja vajab liiklusseadusega reguleerimist!" autorid Mari-Liis Jänes ja Ülo Michelson, samuti elektriliste tõukerataste pakkujad, spetsialistid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, siseministeeriumist, politsei- ja piirivalveametist ja Tallinna linnavalitsusest.

Majanduskomisjoni esimees Kristen Michal sõnas, et tervitab uute säästlike liiklusvahendite lisandumist linnaruumi, kuid nagu sedastab ka riigikogule tehtud kollektiivne pöördumine, siis see mugavus ei tohi tulla teiste liiklejate ohutuse arvelt.

Seni on seadusega reguleeritud, et jalakäijast möödumisel peab elektritõukeratta liikumiskiirus olema lähedane jalakäija kiirusele. Võimalusel peaks elektritõukerattur kasutama rattateed.

"Nüüd oleme ühiskondlikult hädas, et uus liikumisvahend ei oleks liikumistakistus ja ruumiline reostus, kui seda pargitakse, nagu juhtub. Seetõttu arutame ja otsustame, milliseid reegleid on vaja, et tulevaks suveks ka elektritõukside parkimine korda saaks," sõnas Michal.

Komisjoni aseesimees Rene Kokk tõdes, et keset kõnniteed pargitud kergliikurid on ohtlikud kõigile liikujatele, kuid eriti hädas on nendega ühiskonna nõrgemad liikmed, näiteks liikumispuudega liiklejad ratastoolis, vaegnägijad, pimedad, samuti on need ebamugavad nii koolilastele kui ka lapsevankriga liiklejaile.

Kollektiivset pöördumist "Elektriliste tõukerataste parkimistava on ohtlik ja vajab liiklusseadusega reguleerimist!" saab täismahus lugeda riigikogu kodulehel.