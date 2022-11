Riik maksab gaasimüüjatele oktoobri hüvitistena üle nelja miljoni euro

Majandusministeeriumi avalike suhete esindaja Laura Laaster ütles ERR-ile, et gaasimüüjad on teinud riigile taotlusi 4,158 miljoni euro eest ning sellele lisanduvad veel vahendajate taotlused. Nende osakaal on aga väike, jäädes paarikümnest eurost kuni 10 000 euroni.

"Kuna keskkonnainvesteeringute keskus veel menetleb, siis number veidi veel täpsustub, kuid mitte märkimisväärses ulatuses," sõnas Laaster.

Alates 1. oktoobrist kuni tuleva aasta märtsi lõpuni kompenseerib riik energiahindade järsu kallinemise tõttu 80 protsenti kuu keskmise gaasihinna sellest osast, mis ületab käibemaksuta 80 eurot megavatt-tunni eest. Hüvitatakse maksimaalselt 2,6 megavatt-tundi tarbimist ehk keskmise eramu kuine gaasitarbimine. Korteriühistutele tarbimismahu piirang ei kehti.

Toetused on automaatsed ehk tarbijate arvetel on müüja energiahinda juba vähendanud.