Kell 20 "UV faktor": Ukraina sõjapõgenikud jagavad oma lugusid

Venemaa täieulatuslik rünnak Ukraina vastu on kestnud 272 päeva. Ukrainast on selle aja jooksul pagenud ligi kaheksa miljonit inimest, Eestisse on jäänud ligi 63 000 ukrainlast. Rahvaarvuga võrrelduna on Eesti olnud üks suuremaid põgenike vastuvõtjaid.

"UV faktor" ei keskendu seekord Eesti riigi väljakutsetele põgenike majutamisega, vaid siin kodu leidnud ukrainlased räägivad, kuidas neil Eestis läheb.

Oma loo räägivad neli Ukraina sõjapõgenikku Eestis: Oleksandra Mariupolist, Olena Hostomelist, Viktoria Vinnõtsjast ja Oleksandra Harkivist.

"UV faktor" algab ETV-s kell 20.