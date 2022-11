Läti parlamendi eesistuja: Läti venelased ei ole enam Kremli infoväljas

Venemaa-Ukraina sõda on muutnud Läti rahva ühtsemaks ning toonud Läti venekeelse elanikkonna välja Kremli infoväljast, ütles Läti Seimi eesistuja Edvards Smiltens "Aktuaalsele kaamerale".

Eesistuja sõnul tarbib praegu Kremli propagandat tühine osa Läti ühiskonnast. Smiltens rääkis ka, et Läti venelased pöördusid Putini režiimi vastu kohe sõja alguses.

"24. veebruar muutis kõike dramaatiliselt, tekitades suure segaduse Läti venekeelses kogukonnas. Seda on näha uuringuist, mille põhjal umbes

45 protsenti venekeelseist olid totaalses segaduses, ei osanud seisukohta

võtta, olukorda hinnata. Hiljem me näeme, et nende hulk, kes tugevasti toetavad Ukrainat, kasvab," rääkis Smiltens.

"25. veebruaril seisin ma hilisel õhtul Venemaa saatkonna ees Riias. Seal oli palju inimesi, kes karjusid "Putin on fašist" ja "Lõpetage sõda". Ma olin üllatunud, et need inimesed, kes seda hüüdsid, suhtlesid omavahel puhtas vene keeles," lausus Smiltens.