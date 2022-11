Otepää lumekahuritelt energiakriisi taustal tagasi ei hoia

Erinevalt tavalisest kelgutamisest on korraliku snowtuubimäe tegemiseks looduslik lumi lihtsalt ilu asi. Seal ilma kunstlumeta läbi ei saa, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Otepää tuubikeskuse juhataja Siim Kalda ütles, et rajad peavad olema piisavalt kõrge valliga, et tuub kuskile mujale ei läheks ja sellepärast on hästi palju lund vaja. "Hästi, hästi palju lund. Kui igaüks neid liitrisi purke ette kujutab, siis siin on neid 15 miljonit, ehk et täna õhtuks on 15 miljonit liitrit lund toodetud," ütles Kalda.

Lumetootmist alustati eelmisel nädalal esimeste külmakraadidega ning nüüd peaks tuubikeskusel olema lumi olemas kuni aprilli lõpuni. Ka Kuutsemäe ja Munamäe suusakeskuse pidajad toodavad praegu ööpäevringselt lund, kartmata eesootavat sulaperioodi.

Munamäe ja Kuutsemäe suusakeskuse juhataja Priit Tammemägi rõhutas, et hästi oluline on esimesed pakased võimalikult efektiivselt ära kasutada ja palju lund toota. "Lumekiht on paks, ta sulab aeglasemalt ja kestab. Oleme ühele nõlvale teinud reipalt üle poole meetri lund ja kui päris katastroofi ei tule, siis see peab kevadeni vastu suladele," ütles Tammemägi.

Samas Tartus Tähtveres veel oodatava sula tõttu kulukaid lumekahureid tööle pole pannud. Elektrihinna tõttu seisavad veel garaažis ka Narva lumekahurid.

Otepää ettevõtjad end kõrgest elektrihinnast heidutada ei lase.

"Maksku see elekter mis maksab, kelgutada peab saama, seda talve on niigi nii vähe siin Eestis. Kulud küll suurenevad, aga hinda ei plaani see aasta tõsta. Püüame kuidagi hakkama saada ja nii on," ütles Siim Kalda.