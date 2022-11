Ilm püsib talvine, kuid õhk läheb pisut pehmemaks

Kolmapäeva öö on Eestis pilves selgimistega. Rannikualadel sajab kohati kerget lund. Puhub ida- ja kirdetuul 3 kuni 9, põhjarannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Külma on 4 kuni 10 kraadi, rannikul on õhutemperatuur kohati 0 kraadi lähedal.

Hommikul sajab rannikul kohati kerget lund, saartel võib ka lörtsi tulla. Puhub ida- ja kirdetuul 4 kuni 10, põhjarannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 8 kraadi, rannikul on õhutemperatuur paiguti 0 kraadi lähedal.

Päev on pilves selgimistega. Rannikualadel sajab kohati kerget lund või lörtsi. Puhub ida- ja kirdetuul 4 kuni 10, põhjarannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 5 kraadi, rannikul on kohati sooja kuni 2 kraadi.

Järgnevatel päevadel jõuab Eestisse veidi niiskem ja soojem õhk. Lund tuleb vähehaaval juurde. Saarte rannikul, kus õhk pehmem, sajab ka lörtsi ning vihma. Neljapäeva öösel on õhutemperatuur -7 kraadist 0 kraadini, päeval -4 kraadist +2 kraadini. Reedene õhutemperatuur on nii öösel kui ka päeval -4 kraadist +3 kraadini. Laupäeval ja pühapäeval praeguste prognooside järgi pehme talveilm püsib.