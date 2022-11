Sõja 273. päev: elektrikatkestusi on kõikides Ukraina oblastites

Venemaa ründas kolmapäeva pärastlõunal taas laiaulatuslikult Ukraina taristut. Rünnakute tõttu on kogu riigis elektrikatkestusi. Moldovas oli samuti ajutised elektrikatkestused. Ukraina võrguoperaator Ukrenergo teatas varem, et Venemaa raketirünnakute tõttu said kahjustada kõik riigis asuvad suured soojus- ja hüdroelektrijaamad. Ööpäevaga hukkus Venemaa rünnakute tõttu seitse tsiviilisikut, viga sai 23. Hiljem kolmapäeva päeval hukkus Vene raketirünnakus veel neli inimest Kiievis.

Oluline 23. novembril kell 22.45:

- Poola kaitseminister soovitab Saksamaal saata Varssavile pakutud Patrioti õhutõrjesüsteemid Ukrainasse;

- Ukraina relvajõud: Venemaa tulistas välja 70 raketti, 51 tulistati alla;

- Ukrenergo: Vene rünnakute tõttu on elektrikatkestusi kõikides Ukraina oblastites;

- Venemaa tegi taas Ukraina taristule suurrünnaku;

- Vene rünnakute tõttu on Moldovas ulatuslik elektrikatkestus;

- Kiiev: Vene rünnakute tõttu said kahjustada kõik riigis asuvad soojuselektrijaamad;

- WSJ: CIA otsib sõjaga rahulolematuid venelasi;

- Kiiev: Venemaa röövis Hersoni oblastis mitu linnapead ja viis nad Dnipro idakaldale;

- ISW: Kremli propagandistid väidavad nüüd, et Ukraina plaanib tungida Belgorodi oblastisse.

Poola soovitab Saksamaal saata Varssavile lubatud õhutõrje Ukrainasse

Poola kaitseminister Mariusz Blaszczak ütles kolmapäeval, et palus Saksamaal saata Poolale pakutud Patrioti õhutõrjesüsteemid Ukrainasse.

"Pärast järjekordseid Vene raketirünnakuid ma palusin Saksamaal Poolale pakutud Patrioti patareid suunata Ukrainasse ning paigutada need Ukraina läänepiirile," kirjutas Blaszczak sotsiaalmeedias.

"See kaitseb Ukrainat uute surmade ja elektrikatkestuste eest ning kasvatab julgeolekut meie idapiiril," lisas Poola minister.

Pärast Saksamaa pakkumist teatas Poola ka esmaspäeval, et teeb ettepaneku paigutada täiendavad Patrioti õhutõrjesüsteemid enda ja Ukraina piiri äärde.

Berliin pakkus Varssavile Patrioti süsteeme pärast seda, kui eelmisel nädalal kukkus Poola territooriumile rakett, mille tagajärjel hukkus kaks inimest. NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi sõnul tulistasid Poolasse kukkunud raketi välja Ukraina õhukaitsejõud kogemata ning ilmselt ei olnud tegemist Venemaa rünnakuga.

Varem oli Saksamaa lubanud pakkuda Poola õhuruumi valvamiseks oma Eurofightereid.

Ukraina palvel koguneb ÜRO julgeolekunõukogu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski palus Venemaa raketirünnakute tõttu kokku tulla ÜRO julgeolekunõukogul. Kohtumine toimub Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva.

Ukraina peastaap: Vene väed tungivad taas peale Bahmuti ja Avdiivka suunal

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas kolmapäeva õhtul, et Vene väed teevad taas pealetunge Bahmuti ja Avdiivka suunal. Bahmutis ja Avdiivkas on ukrainlaste sõnul Vene vägede põhipingutus.

Ukraina relvajõud: Venemaa tulistas välja 70 raketti, 51 tulistati alla

Ukraina relvajõud teatasid Telegramis, et Venemaa tulistas Ukraina suunal 70 raketti, millest õhutõrje suutis alla tulistada 51 raketti. Lisaks tulistati Ukraina väitel alla viis Vene Lancet hulkurdrooni.

Raketid tulistati välja kahelt väikselt raketilaevalt ning lennukitelt Mustal merel. Samuti tulistati Ukraina suhtes rakette Tu95Ms lennukitelt Lõuna-Venemaalt ning Kaspia merelt.

USA annab Ukrainale 400 miljoni dollari eest sõjalist abi

Valge Maja teatas, et USA annab Ukrainale 400 miljoni dollari eest sõjalist abi. Raha on suunatud sõjalisele haridusele ja väljaõppele.

Ukraina ja Venemaa vahetasid omavahel sõjavange

Venemaa sai Ukrainalt tagasi 35 sõjavangi, vahendas Interfax Vene kaitseministeeriumi. Samapalju sõjavange sai tagasi Ukraina.

Venemaa poolt ametisse pandud separatistliku Donetski oblasti isehakanud juhi Denis Pušilini sõnul sai Vene pool tagasi ka kaks Donetski ning kaks Luhanski separatisti.

Ukraina siseministri nõuniku Anton Geraššenko sõnul sai Ukraina tagasi nii Azovstali kui Mariupoli kaitsjaid kui ka Tšornobõlis kinni võetud Ukraina Rahvuskaardi sõdureid. Samuti vabastati üks Venemaa kätte langenud tsiviilisik.

Ukrenergo: Vene rünnakute tõttu on elektrikatkestusi kõikides Ukraina oblastites

Venemaa järjekordse ulatusliku raketirünnaku tõttu on elektrikatkestusi kõikides Ukraina oblastites, teatas Ukrenergo.

Energoatomi teatel kaotasid elektriühenduse ka Pivdennoukrainski, Hmelnõtskõi ja Rivne tuumajaamad riigi lääneosas. Ükski nendest tuumajaamadest ei tooda hetkel elektrit Ukraina elektrivõrku.

Venemaa tegi taas Ukraina taristule suurrünnaku

Kogu Ukraina territooriumil teatati kolmapäeva pärastlõunal õhurünnaku häirest.

Interfax Ukraina teatel on teated plahvatustest Zaporižžja, Dnipropetrovski, Mõkolajivi ja Odessa oblastites.

Ukrainska Pravda teatel tulistati Ukraina suunal 15 Vene raketti.

Kiievi linnapea Vitali Klõško sõnul tabas Vene rünnak kolmapäeval muuhulgas Ukraina pealinna taristuobjekte. Pealtnägijate teatel oli linna ümbruses kuulda plahvatusi.

Waves of Russian cruise missiles hitting Ukraine. Launched by Russian bombers near Caspian Sea. Explosion has hit Kyiv. Air defence active near Dnipro, Poltava and Lviv pic.twitter.com/V9R6faB2IS — ELINT News (@ELINTNews) November 23, 2022

Vitali Klõtško väitel on osa Kiievi linna jäänud rünnakute tõttu elektrita.

Linnavõimude teatel sai Vene rünnakus neli tsiviilisikut surma ning veel mitmed haavata.

Klõtško sõnul on Kiievis katkenud joogivee ühendused. Linnapea palub kohalikel elanikel vett varuda.

Linnapea väitel tulistasid Vene väed Kiievi linna suunas 31 raketti, millest 21 tulistati alla, vahendas Ukrainska Pravda.

Rünnakute tõttu on elektrikatkestused Kiievi, Livivi ja Odessa oblastites, vahendas CNN kohalikke võime.

Elektrita jäänud Lvivis trammid ei sõida Autor/allikas: Kristjan Svirgsden / ERR

Vene rünnakute tõttu jäi ka Moldova elektrita

Moldova asepeaministri Andrei Spinu teatel on Moldovas ulatuslik elektrikatkestus tulenevalt Venemaa rünnakutest Ukraina elektritaristule.

Massive blackout in after today's Russian attack on energy infrastructure. Moldelectrica, TSO, is working to reconnect more than 50% of the country to electricity. — Andrei Spînu (@AndreiSpinu) November 23, 2022

Ukrainas toodetud elektrist sõltub praegu ka Ukrainast lääne pool asuv Moldova.

Moldova Moldelectrica töötas selle nimel, et taastada riigis elektriühendus. Elektrita jäid kõik riigi piirkonnad, sh separatistlik venemeelne Transnistria.

Interfaxi teatel on nüüdseks riigis elektriühendus taastatud.

Kiiev: Vene rünnakute tõttu said kahjustada kõik riigis asuvad soojuselektrijaamad

Ukraina võrguoperaator Ukrenergo teatas, et Venemaa raketirünnakute tõttu said kahjustada kõik riigis asuvad suured soojus- ja hüdroelektrijaamad.

"Vene vägede rünnak Ukraina elektrivõrgule põhjustas kolossaalseid kahjustusi, mis ei jätnud ühtegi soojus- ega hüdroelektrijaama puutumata," teatas Ukrenergo.

"See oli suurim rünnak, suurim ajaloos. Venelased lasid välja üle 100 raketi. Nende sihtmärkideks olid Ukraina energiasüsteemi rajatised, peamiselt Ukraina soojuselektrijaamad, mis toodavad energiat tarbijatele," ütles Ukrenergo tegevjuht.

"Meie eesmärk on panna energiasüsteem toimima nii, et ukrainlased saaksid jääda oma riiki ja talve siin veeta. See on meie igapäevane võitlus," lisas Ukrenergo tegevjuht.

Venemaa rünnakute tõttu on Ukraina taristule tehtud pea kahe miljardi dollari (70 miljardi grivna) väärtuses kahju, teatas Ukraina peaminister Denõs Šmõhal.

Šmõhali sõnul tegutseb riigis 70 remondimeeskonda ja üle 1000 spetsialisti, kes püüavad Ukraina elektrivõrku korda saada.

Ukraina: ööpäevaga hukkus Vene rünnakute tõttu 7 tsiviilisikut, viga sai 23

Ukraina presidendi kantselei asejuhi Kõrõlo Tõmošenko teatel hukkus kolmapäeval Hersoni oblastis kaks inimesi ning 10 sai haavata.

Donetski oblastis hukkus üks inimene ning haavata sai kaheksa. Samuti hukkus kaks inimest Harkivi oblastis ja veel kaks Zaporižžja oblastis. Harkivi oblastis sai kaks inimest veel viga ning Zaporižžja oblastis sai viga kolm.

Ukraina: Venemaa ründas Zaporižžja piirkonnas asuvat sünnitusmaja, hukkus üks vastsündinud laps

Zaporižžja kuberner teatas, et Venemaa ründas rakettidega Vilnjanski linnas asuvat sünnitusmaja, mille tõttu sai surma üks vastsündinud laps, vahendas The Guardian.

WSJ: 16 USA senaatorit tahab, et Pentagon annaks Ukrainale ründedroonid MQ-1C Grey Eagle

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et 16 senaatorist koosnev rühm kirjutas USA kaitseminister Lloyd Austinile kirja. Senaatorid kutsuvad Bideni administratsiooni üles, et Pentagon saadaks Ukrainale ründedroonid MQ-1C Grey Eagle.

WSJ: CIA otsib sõjaga rahulolematuid venelasi

CIA tippjuht David Marlowe ütles, et agentuur otsib Ukraina sõjaga rahulolematuid venelasi ja tahab teha nendega koostööd, vahendas The Wall Street Journal.

"Putin oli päev enne sissetungi parimas positsioonis, ta suutis siis veel NATO-t mõjutada ja näidata, et Venemaa on võimas jõud. Ta jäi sellest kõigest ilma. Otsime kogu maailmast venelasi, kellele ei meeldi see sõda. Oleme koostööks avatud," ütles Marlowe.

Kiiev: Venemaa röövis Hersoni oblastis mitu linnapead ja viis nad Dnipro idakaldale

Ukraina siseministeeriumi teatel keeldusid linnapead tegemast koostööd Venemaaga. Ukraina võimud ei tea, kus röövitud linnapead praegu täpselt asuvad, vahendas The Kyiv Independent.

ISW: Kremli propagandistid väidavad nüüd, et Ukraina plaanib tungida Belgorodi oblastisse

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Kremli propagandistid väidavad üha rohkem, et Ukraina väed tahavad tungida Belgorodi oblastisse. Sellised väited on juba pikka aega levinud Venemaa sõjablogijate ringkonnas. Belgorodi kuberner avaldas ka kaadreid, kuidas Wagneri võitlejad rajavad Ukraina-Belgorodi piirile kaitserajatisi.

ISW hinnangul tahab Kreml nii hirmutada avalikkust, kuna Ukraina väed jätkavad Luhanski oblasti vabastamist. Venelased toetavad aga üha vähem riigi sõjalist tegevust Ukrainas.

Vene opositsioonilise väljaande Meduza allikate kinnitusel tellis Kreml Venemaa inimeste meeleolude tuvastamiseks novembri alguses kõikides Vene regioonides fookusgrupi uuringu, millest selgus, et enamik Vene inimesi on muutunud sõja suhtes ükskõikseks. Meduza allikate kinnitusel ei olnud Vene võimud tulemusega rahul.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 410 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 85 410 (võrdlus eelmise päevaga +410);

- tankid 2897 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 5832 (+5);

- lennukid 278 (+0);

- kopterid 261 (+0);

- suurtükisüsteemid 1887 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 395 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 209 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1537 (+0);

- tiibraketid 480 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4396 (+3);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 161 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.